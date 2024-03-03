Старовойт: ВСУ атаковали посёлок Тёткино в Курской области

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Украинские войска нанесли удар по посёлку Тёткино в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Посёлок Тёткино Глушковского района был атакован украинским БПЛА. Пострадавших нет. Повреждён один легковой автомобиль», — прокомментировал случившееся Старовойт.
По словам губернатора, владельцу пострадавшего транспорта будет оказана помощь от властей региона.
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