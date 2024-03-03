Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Старовойт: ВСУ атаковали посёлок Тёткино в Курской области

Старовойт: ВСУ атаковали посёлок Тёткино в Курской области

03 марта 2024, 19:19
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска нанесли удар по посёлку Тёткино в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Посёлок Тёткино Глушковского района был атакован украинским БПЛА. Пострадавших нет. Повреждён один легковой автомобиль», — прокомментировал случившееся Старовойт.

По словам губернатора, владельцу пострадавшего транспорта будет оказана помощь от властей региона.


Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 3 марта российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Военная хроника»: ВС РФ уничтожили ещё один Abrams на Авдеевском направлении

Фидан: Обе стороны конфликта достигли предела своих возможностей на Украине

«Серьёзные провалы»: В США объяснили желание НАТО отправить войска на Украину
#курская область
#всу
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bild: Российская армия уничтожает позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
03 марта 2024, 19:45

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные уничтожают позиции ВСУ при помощи авиабомб ФАБ-500, об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество (Вооружённых сил РФ)», — сообщил автор статьи.

Обозреватель подчеркнул, что залогом успешности российской армии является неоспоримое доминирование в воздухе, которое работает в тесное связке с наземной военной техникой.

Напомним, ранее стало известно, что российским военным удалось уничтожить ещё один американский танк Abrams M1, переданный ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Победой русского оружия»: В ЛДПР рассказали, как завершится СВО

«Они достигли предела»: В Турции высказались о ситуации на Украине

«Серьёзные провалы»: В США объяснили желание НАТО отправить войска на Украину
#вс рф
#бомба
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Победой русского оружия»: В ЛДПР рассказали, как завершится СВО
Слуцкий заявил, что в этом году Россия одержит победу в СВО
03 марта 2024, 19:31

Фото: kremlin.ru

В 2024 году конфликт на Украине завершится победой России, уверенность в этом выразил кандидат на должность президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Его цитирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
«Захват Авдеевки войдёт в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны. Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — заявил Слуцкий.

С такой речью лидер ЛДПР выступил в Луганске во время встречи с военнослужащими, которые участвовали в освобождении Авдеевки.

Он также отметил, что сейчас цель российской армии — это освобождение временно оставленного Херсона.

Читайте также:

«Военная хроника»: ВС РФ уничтожили ещё один Abrams на Авдеевском направлении

Фидан: Обе стороны конфликта достигли предела своих возможностей на Украине

«Серьёзные провалы»: В США объяснили желание НАТО отправить войска на Украину
#лдпр
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NTV: Писториус выступил с заявлением после скандала с утечкой Бундесвера
03 марта 2024, 19:06

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Глава Минобороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением после утечки переговоров немецких офицеров, об этом сообщает NTV.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись с переговорами высшего военного руководства Германии. На записи немецкие офицеры обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для атаки по Крымскому мосту.

«Это часть информационной войны, которую ведет (российский лидер Владимир) Путин. В этом нет никаких сомнений», — заявил Писториус.

По славам министра обороны ФРГ, эта аудиозапись, якобы, должна уверить людей в том, что Германия нацелена на вооружённый конфликт с Россией, когда на самом деле Берлин лишь оказывает поддержку Киеву.

Читайте также:

«Очень мрачный портрет»: Кнайсль высказалась о перехвате переговоров из Бундесвера

Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост
#германия
#россия
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Военная хроника»: ВС РФ уничтожили ещё один Abrams на Авдеевском направлении
03 марта 2024, 18:38

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российски силы уничтожили ещё один танк Abrams на Авдеевском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации СМИ, очередной танк Abrams M1 производства Соединённых Штатов Америки был подбит на Авдеевском направлении.

Напомним, первый Abrams, который Штаты передали Вооружённым силам Украины, был подбит под Авдеевкой 26 февраля. Позже стало известно, что бронетехнику поразили при помощи ульяновского FPV-дрона «Пиранья».

В этот день российские силы уничтожили ещё один американский танк на Авдеевском направлении. Его также ликвидировали при помощи беспилотного летательного аппарата.

Читайте также:

Боец Коловрат: 26 февраля под Авдеевкой подбили сразу два танка Abrams

Гагин: Подбитый в Авдеевке Abrams «оказался пустой консервной банкой»

Боец ВС РФ «Рассвет» рассказал об ударе по второму танку Abrams
#танки
#всу
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Они достигли предела»: В Турции высказались о ситуации на Украине
Фидан: Обе стороны конфликта достигли предела своих возможностей на Украине
03 марта 2024, 18:27

Фото: iStock/Silent_GOS

Обе стороны российско-украинского конфликта достигли максимума из того, что могли, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его цитирует Reuters.
«По вопросу Украины мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить военными методами. Мы считаем, что пришло время начать диалог о прекращении огня», — прокомментировал ситуацию Фидан.

По мнению турецкого главы МИД, вопросы о суверенитете сторон и разделе территорий должны решаться отдельно.

Ранее венгерский коллега Фидана Петер Сийярто заявил, что Россия, очевидно, побеждает Украину на полях спецоперации. При этом, он убеждён, что западные союзники Киева должны сделать всё, чтобы избежать столкновения России и НАТО.

Читайте также:

Сийярто: Западные страны должны избежать конфликта с Россией

Рогов: На запорожской линии фронта в Работино идут бои со встречными атаками

«Серьёзные провалы»: В США объяснили желание НАТО отправить войска на Украину
#украина
#турция
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сийярто: Западные страны должны избежать конфликта с Россией
03 марта 2024, 17:56

Фото: iStock/rarrarorro

Западные страны должны сделать всё возможное, чтобы избежать конфликта с Россией, об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра иностранных дел Венгрии, положение в российско-украинском конфликте складывается явно не в пользу Украины. Однако, считает Сийярто, западные союзники Киева должны сделать всё возможное, чтобы избежать столкновения Североатлантического альянса и РФ.

Напомним, без помощи главного партнёра Украины — Соединённых Штатов Америки — ситуация на полях специальной военной операции явно перешла в руки к России. Вооружённые силы Украины продолжают терять территории, а также страдают от нехватки боеприпасов и вооружения.

Читайте также:

«Серьёзные провалы»: В США объяснили желание НАТО отправить войска на Украину

«Дорога смерти»: Украинские солдаты признали всю правду об отступлении из Авдеевки

При штурме Авдеевки российские силы захватили американский БТР M113
#венгрия
#сво
#нато
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тела погибших при крушении Ил-76 ВСУ могут передать Киеву в ближайшее время
03 марта 2024, 15:49

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тела украинцев, погибших при крушении военного самолёта Ил-76, могут передать Киеву в ближайшее время, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с «РИА Новости».
Напомним, утром 24 января военный самолёт Ил-76 рухнул в поле у белгородской деревни Яблоново. На борту находились 74 человека, шестеро из которых были членами экипажа, трое — сопровождающими, а ещё 65 — пленными бойцами ВСУ, которых везли в Белгород для обмена на россиян. Все находившиеся на борту погибли.

«Были контакты, мы с ним разговаривали 29 февраля. Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы», - сообщила Москалькова.

Читайте также:

Экспертиза установила, что Ил-76 сбила ракета ПВО западного производства

Россия призвала СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 украинскими войсками

СК: Сбитый российский самолет Ил-76 подвергся зенитной ракетной атаке с Украины
#самолет
#всу
#украина
#труп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино
Рогов: на запорожской линии фронта в Работино идут бои со встречными атаками
03 марта 2024, 14:37

Фото: istockphoto / zabelin

В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками.
Об этом сообщил РИА Новости руководитель запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день заявил, что российские силы закрепили позиции в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центр Работино находится в серой зоне.

По словам Рогова, инициатива находится в руках российских войск, они в свою очередь выполняют штурм на основные точки украинских войск.

По его словам, ВСУ, ощущая напор ВС РФ, в быстром порядке начали менять направление подкреплений, чтобы с точностью выполнить приказ по удержанию Работино.

Читайте также:

«Серьёзные провалы»: В США объяснили желание НАТО отправить войска на Украину.

СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине.

«Дорога смерти»: Украинские солдаты признали всю правду об отступлении из Авдеевки.
#минобороны рф
#военные
#владимир рогов
#удар
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Серьёзные провалы»: В США объяснили желание НАТО отправить войска на Украину
MWM: Запад планирует отправку войск НАТО на Украину из-за её потерь территорий
03 марта 2024, 13:27

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

НАТО планирует отправить свои войска на Украину из-за того, что Киев уже потерял большое количество территорий, об этом пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В MWM отметили, что Вооружённые силы Украины остро нуждаются не только в оружии и боеприпасах, но и в пополнении личного состава.

Победа России в конфликте на Украине становится всё более неминуемой для западных союзников Киева, подчеркнул журналист. Именно поэтому сейчас страны НАТО и ЕС раздумывают над путями, которыми эту победу можно было бы предотвратить.

Читайте также:

«Дорога смерти»: Украинские солдаты признали всю правду об отступлении из Авдеевки

При штурме Авдеевки российские силы захватили американский БТР M113

В Америке рассказали правду об «удивительной» слабости украинской обороны
#сша
#всу
#сво
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф