Губернатор Старовойт: обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска

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Обломки сбитой системой противовоздушной обороны ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
Сообщается, что никто не пострадал. Повреждения получили несколько крыш.
По словам Старовойта, в светлое время суток специалисты проведут обследование. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам ракет и заявлять об их обнаружении по телефону 112.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку на территорию Белгородской области, уничтожив десять снарядов РСЗО Vampire и ракету «Точка-У».
Напомним, вечером 19 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал местных жителей сохранять спокойствие и постараться найти места для безопасного укрытия от возможной ракетной атаки.
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По словам Старовойта, в светлое время суток специалисты проведут обследование. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам ракет и заявлять об их обнаружении по телефону 112.
Напомним, вечером 19 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал местных жителей сохранять спокойствие и постараться найти места для безопасного укрытия от возможной ракетной атаки.
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Екатерина Коршунова