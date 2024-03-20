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Губернатор Старовойт: обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска

20 марта 2024, 08:10
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Обломки сбитой системой противовоздушной обороны ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
Сообщается, что никто не пострадал. Повреждения получили несколько крыш.

По словам Старовойта, в светлое время суток специалисты проведут обследование. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам ракет и заявлять об их обнаружении по телефону 112.


Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку на территорию Белгородской области, уничтожив десять снарядов РСЗО Vampire и ракету «Точка-У».

Напомним, вечером 19 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал местных жителей сохранять спокойствие и постараться найти места для безопасного укрытия от возможной ракетной атаки.

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Спасший командира танка «Алёша» от взрыва гранаты награжден орденом Мужества
20 марта 2024, 09:34

Фото: iStock/Evgeny555

Военнослужащего Сергея Солёнова наградили орденом Мужества, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
В ведомстве сообщили, что Солёнов спас боевого товарища, который позже стал Героем России. Военный увидел, как над его товарищем кружит вражеский дрон, бросился на него и закрыл своим телом.

«Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии», - рассказал спасённый Солёновым Александр Леваков.

Позже Леваков стал командиром легендарного танка «Алёша», который в одиночку отразил атаку противника на Запорожском направлении. Тогда «Алёша» уничтожил восемь единиц вражеской техники.

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#танки
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Стало известно, для чего Зеленскому нужны французские военные на Украине
Рогов: Зеленскому нужны французские войска на Украине для репрессий
20 марта 2024, 08:53

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы французские военные в стране, чтобы проводить репрессии. С таким мнением выступил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства», — отметил он.
Как считает Рогов, зарубежные военнослужащие необходимы для того, чтобы «удерживать режим Зеленского на штыках».

Ранее начальник штаба ВС Франции заявил, что войска готовятся к участию в самых жестких конфликтах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Харьков прибыли говорящие по-польски военные
Марочко: говорящие по-польски военные приехали для охраны предприятия в Харькове
20 марта 2024, 08:31

Фото: istock / Anna_Anikina

Говорящие на польском языке военнослужащие прибыли на территорию промышленного предприятия Харькова. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА новости, ссылаясь на собственные источники.
«На территорию одного из промышленных предприятий города Харькова на гражданском автобусе приехало около 30 военнослужащих с оружием и вещевым имуществом. Бойцы между собой общаются на польском языке», – сообщил Марочко.
Как утверждает подполковник, подразделение прибыло с целью охраны предприятия и смены украинской военизированной охраны.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус выступил против заморозки украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#предприятия
#новости
#лнр
#польша
#украина
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Британия может отправить свои войска на Украину
Экс-глава МО Британии Уоллес: Лондон может отправить свои войска на Украину
20 марта 2024, 08:20

Фото: iStock/ikholwadia

Британские войска рано или поздно могут отправиться на Украину, с таким заявлением выступил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, его слова передаёт Daily Mail.
«Бен Уоллес призвал установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине», — цитирует издание слова бывшего главы Минобороны Королевства.

Уоллес также подчеркнул, что в настоящий момент экономика страны не может позволить себе улучшить финансирование Вооружённых сил, чтобы обеспечить из всем необходимым.

При этом, ранее союзническая Британии Германия в очередной раз подчеркнула, что не намерена отправлять своих военнослужащих в зону СВО. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря об отправке ВСУ ракет Taurus.

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#великобритания
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#военные
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«Неожиданная проблема»: В Красном Кресте объяснили, почему люди без вести пропадают на СВО
МККК: Некоторые пропавшие на СВО не помнят номера телефонов родственников
20 марта 2024, 08:04

Фото: iStock/syahrir maulana

Некоторые люди, которые считаются пропавшими без вести в зоне спецоперации, просто не помнят номера телефонов родственников, об этом сообщила советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко в разговоре с РИА Новости.
«Это неожиданная проблема, с которой мы столкнулись. У нас также была эта проблема при посещении военнопленных, которые имеют право передать сообщение своим близким, но не знали на память номера телефонов своих близких и указывали странички близких в соцсетях, чтобы мы могли их найти и передать новости», — заявила Кушлейко.

Она также отметила, что найти человека в социальной сети, зная только его имя, иногда оказывается очень сложной задачей.

При этом, проблема с номерами телефонов близких людей касается не только военнослужащих, но и гражданских лиц, которые попали в беду в зоне проведения специальной военной операции, а теперь никак не могут связаться с семьёй и друзьями. С приходом в нашу жизнь смартфонов люди перестали заучивать на память номера телефонов, подчеркнула Кушлейко.

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#сво
#телефон
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Разведчики показали, как выглядит подбитый американский Abrams изнутри
Разведчики добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри
20 марта 2024, 07:23

Фото: istock / dr_evil

Бойцы спецназа ВС РФ в условиях боя приблизились к подбитому в селе Бердычи под Авдеевкой Abrams и засняли его изнутри. Кадры предоставляет РИА Новости.
«Задача была осмотреть его на предмет — цел ли он, сгорел, не сгорел. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму», — пояснил разведчик группировки «Центр» с позывными «Леший».
Разведчик добавил, что танк не оправдал его ожиданий, и что Abrams даже хуже Т-90.

11 марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщили, что ВС России уничтожили четвертый американский танк Abrams. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подоляк призвал к расширению атак на российское приграничье
Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал к расширению атак на приграничье
20 марта 2024, 06:59

Фото: РИА Новости/ Александр Кряжев

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, призвал к большему количеству атак на российское приграничье, передает РИА Новости.
«Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии», — высказался Подоляк в разговоре с украинским журналистом Василием Головановым.

Он также хотел бы, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали звук сирен.

На прошлой неделе вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях. Утром 12 марта были совершены еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в Курской области. 14 и 15 марта диверсанты вновь пытались зайти в приграничные районы. Все попытки были пресечены российскими ВС.

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На Украине заявили о получении «критически нужных» боеприпасов
Минобороны Украины: ВСУ получат нужные боеприпасы и ракеты для ПВО
19 марта 2024, 23:56

Фото: iStock/chameleonseye

Киев получит ракеты и артиллерийские боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи контактной группы поддержки Украины и сообщил об этом в Facebook*.
Умеров подчеркнул, что главной темой переговоров были боеприпасы. По его словам, партнеры предоставят Киеву пакет помощи, включающий 155-мм, 152-мм и 105-мм снаряды.

«Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны», – добавил он.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Веревку сообщила, что Киев принудительно эвакуирует детей из подконтрольной ему части ДНР.

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#украина
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Украина начала принудительно вывозить детей из ДНР
Верещук: Киев принудительно вывозит детей из ДНР
19 марта 2024, 23:11

Фото: iStock/eranicle

Киев начал принудительно вывозить детей с подконтрольной ему части территорий Донецкой народной республике (ДНР), заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.
«Это и Авдеевка, и территориальная община. Там девять населенных пунктов», – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Киев планирует вывоз детей из четырех населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР), контролируемых украинской армией.

До этого представитель ДНР Денис Пушилин рассказал, что жительница Авдевки два года прятала своих детей, чтобы избежать принудительного выселения. Пушилин добавил, что жизни матери и детей ничто не угрожает, так как город сейчас оккупирован Россией.

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