Губернатор Воробьёв вручил лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Андрей Воробьёв наградил лауреатов XI губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». В этом году она вручалась участникам специальной военной операции за героические поступки, особые заслуги, инициативы и проекты, направленные на поддержку участников СВО и их близких. Среди лауреатов – сами бойцы, члены семей погибших героев, общественные деятели и волонтёры.
«Премия вручается в 11-й раз. Раньше она называлась «Наше Подмосковье». С 2020 года, когда начался коронавирус, премия стала называться «Мы рядом». А в 2022-м нашей стране был брошен ещё более серьезный вызов. Сейчас как никогда, и об этом часто говорит наш президент, мы – единое целое», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он поблагодарил военнослужащих и их семьи.
«Сегодня в этом зале люди, которые знают обо всех вызовах, трагедиях, героизме и мужестве наших ребят. Отдельные слова благодарности – тем, кто нам помогает в каждом городе. Наша задача – уделять максимальное внимание семьям бойцов», – обратился к присутствующим глава региона.Среди лауреатов премии – родители бойца с позывным «Скворец» Олег Геннадьевич и Людмила Александровна. Отец мобилизованного собирает дроны и отправляет в полк сына, который служит на передовой сапёром. А в Таманской дивизии он организовал центр по обучению военных сборке БПЛА и управлению ими. Супруга плетёт маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для солдат и офицеров.
Главной наградой для родителей стала неожиданная встреча с сыном, который приехал из зоны СВО на Новый год. О сюрпризе, который подготовил для них губернатор, Олег и Людмила узнали прямо на сцене.
«Я от лица нашего подразделения и коллег хочу всех поблагодарить за помощь, которую вы оказываете специалистам БПЛА на линии соприкосновения. Также отдельное спасибо Андрею Юрьевичу за возможность лично присутствовать на награждении», – сказал боец.В этом году пред жюри стояла непростая задача выбрать из почти 2 тыс заявок 93 лауреата. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей.
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Лора Луганская