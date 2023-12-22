Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Губернатор Воробьёв вручил лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»

Губернатор Воробьёв вручил лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»

22 декабря 2023, 15:58
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андрей Воробьёв наградил лауреатов XI губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». В этом году она вручалась участникам специальной военной операции за героические поступки, особые заслуги, инициативы и проекты, направленные на поддержку участников СВО и их близких. Среди лауреатов – сами бойцы, члены семей погибших героев, общественные деятели и волонтёры.
«Премия вручается в 11-й раз. Раньше она называлась «Наше Подмосковье». С 2020 года, когда начался коронавирус, премия стала называться «Мы рядом». А в 2022-м нашей стране был брошен ещё более серьезный вызов. Сейчас как никогда, и об этом часто говорит наш президент, мы – единое целое», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он поблагодарил военнослужащих и их семьи.

«Сегодня в этом зале люди, которые знают обо всех вызовах, трагедиях, героизме и мужестве наших ребят. Отдельные слова благодарности – тем, кто нам помогает в каждом городе. Наша задача – уделять максимальное внимание семьям бойцов», – обратился к присутствующим глава региона.
Среди лауреатов премии – родители бойца с позывным «Скворец» Олег Геннадьевич и Людмила Александровна. Отец мобилизованного собирает дроны и отправляет в полк сына, который служит на передовой сапёром. А в Таманской дивизии он организовал центр по обучению военных сборке БПЛА и управлению ими. Супруга плетёт маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для солдат и офицеров.

Главной наградой для родителей стала неожиданная встреча с сыном, который приехал из зоны СВО на Новый год. О сюрпризе, который подготовил для них губернатор, Олег и Людмила узнали прямо на сцене.
«Я от лица нашего подразделения и коллег хочу всех поблагодарить за помощь, которую вы оказываете специалистам БПЛА на линии соприкосновения. Также отдельное спасибо Андрею Юрьевичу за возможность лично присутствовать на награждении», – сказал боец.
В этом году пред жюри стояла непростая задача выбрать из почти 2 тыс заявок 93 лауреата. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей.

Читайте также:

Бойцы СВО, их семьи и волонтёры стали лауреатами премии «Мы рядом. Доброе дело»

Подмосковный фонд «Защитники Отечества» начал сотрудничать с мусульманским духовенством

Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» помог бойцу купить «умную трость»
#губернатор
#андрей воробьёв
#премия
#мы рядом
#подмосковье
#московская область
#сво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Слов на ветер не бросает»: В США осознали, что Путин намерен освободить Одессу
Риттер: В словах Путина был намёк на освобождение Одессы
22 декабря 2023, 17:03

Фото: сайт Кремля

В словах российского лидера Владимира Путина можно было увидеть намёк на скорое освобождение Одессы, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«Владимир Путин сказал очень интересную вещь во время своей речи. Он назвал Одессу русской. Этот человек слова на ветер не бросает. Он не американский политик, который говорит что-то, чтобы впечатлить публику. Его заявления имеют глубокий смысл», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению эксперта, в скором времени Одесса может перейти под контроль российской армии. В этом случае Россия лишится военной угрозы в Чёрном море, которую сейчас представляют Соединённые Штаты и Великобритания.

Читайте также:

«Он знает»: В США обратили внимание на уверенность Путина на пресс-конференции

Зеленский подписал закон, позволяющий солдатам ВСУ замораживать половые клетки

Украина подготовит закон о мобилизации мужчин за границей
#россия
#владимир путин
#одесса
#великобритания
#сша
#чёрное море
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв передал награды семьям погибших героев спецоперации
22 декабря 2023, 16:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андрей Воробьёв передал награды семьям бойцов, погибших в ходе спецоперации. Он сделал это в Подмосковье во время торжественной церемонии вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело».
«Сегодня мы вручаем от имени президента, к сожалению, посмертно, две Звезды Героев России нашим бойцам 45-й бригады специального назначения. 45-я бригада – это единое братство, это ребята, которых мы опекаем, которые в самые первые дни приняли на себя очень серьёзный удар и до сих пор находятся на передовой», – сказал глава региона.
Воробьёв передал медаль «Золотая звезда» супруге Героя России, разведчика, старшего прапорщика легендарной 45-й бригады Александра Сычёва, погибшего в августе. У бойца и его жены Ирины осталось четверо детей, которые поднялись на сцену вместе с мамой.

Также «Золотую звезду» получила вдова Героя России Наталья Половинка. Её муж Валерий – гвардии сержант 45-й бригады, оператор БПЛА «Ланцет». Даже будучи раненым, он спасал товарищей, но погиб от рук противника. На торжественную церемонию вместе с супругой приехали мать героя Наталья Александровна и сестра Виктория. Сейчас вдова воспитывает троих детей.
«Я хотела бы поблагодарить маму героя, воспитавшего достойного сына, который стал хорошим человеком и хорошим отцом. Он был весёлым, жизнерадостным, хорошим другом, товарищем, всегда готовым протянуть руку помощи. Он любил свою работу – это была его жизнь, был достойным примером для своих детей, защитой и опорой для меня. Нам всем его очень не хватает», – сказала Наталья Полловинка.
Орден «За доблесть и мужество» посмертно присвоен добровольцу 4-го отряда «БАРС», рядовому Андрею Мирзояну. По примеру тестя Александра Коновалова, командира БАРСов, в апреле боец ушел в его отряд. Сначала он занимался беспилотниками, затем разведкой. Вместе с товарищами попал под обстрел, бой шел несколько часов. После первой атаки Андрей помогал раненым бойцам, а во время второго обстрела получил смертельное ранение. Герой погиб 1 мая 2023-го. На сцену за наградой поднялась его вдова Анна-Мария Коновалова.
«Я горжусь мужественным поступком моего мужа, который пошёл добровольцем по зову Родины, глядя на моего отца. Андрей героически погиб в бою, выполняя свой воинский долг. Слава всем воинам России», – сказала Коновалова.
Зал приветствовал близких героев стоя, многие не могли сдержать слёз.

Читайте также:

Воробьёв пообещал осуществить мечту героя СВО Демурчиева жить в Подмосковье

Губернатор Воробьёв вручил лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»

Бойцы СВО, их семьи и волонтёры стали лауреатами премии «Мы рядом. Доброе дело»
#губернатор
#премия
#мы рядом
#андрей воробьёв
#сво
#спецоперация
#герой россии
#награды
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский разрешил солдатам ВСУ замораживать репродуктивные клетки
Зеленский подписал закон, позволяющий солдатам ВСУ замораживать половые клетки
22 декабря 2023, 16:27

Фото: iStock/Olena_Z

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий солдатам Вооружённых сил Украины (ВСУ) замораживать репродуктивные клетки. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что согласно этому закону украинские военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Инициатива, предложенная депутатами Верховной рады, позволит военным сохранить возможность продолжения рода после получения различных травм, оказывающих негативное влияние на репродуктивную систему.

Возможность сохранения клеток предоставляется как мужчинам, так и женщинам, которые проходят службу в составе ВСУ.

Читайте также:

На Украине думают, как наказать мужчин, не вернувшихся в страну для службы в ВСУ

Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин

«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой
#владимир зеленский
#закон
#военные
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина мобилизует мужчин, которые сбежали за границу
Украина подготовит закон о мобилизации мужчин за границей
22 декабря 2023, 16:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские власти в январе 2024 года представят новый законопроект, в рамках которого мобилизуют тех мужчин, которые сбежали за границу. Об этом сообщил член оборонного комитета страны Вадим Ивченко.
По его словам, украинские мужчины, находящиеся за границей, должны будут пройти такие же процедуры, как и на Украине. В случае, если человек подходит под условия мобилизации, он получит повестку.

«А дальше уже твой выбор - или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это будет нарушение закона», - пояснил Ивченко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, пособий и вида на жительство за границей для того, чтобы они возвращались на родину для службы в ВСУ.

Читайте также:

Умеров заявил о намерении мобилизовать покинувших Украину мужчин

Германия не будет депортировать украинцев для службы в ВСУ

«Был Антон, стал Тоня»: на что готовы украинцы, чтобы выехать за границу
#нарушение
#человек
#мужчины
#выбор
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв пообещал осуществить мечту героя СВО Демурчиева жить в Подмосковье
22 декабря 2023, 16:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Командир мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа Роман Демурчиев стал лауреатом XI губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Вместе с Андреем Воробьёвым премию вручил военный журналист Александр Сладков.
«Это удивительное мероприятие. Я не ожидал такого. Андрей Юрьевич, спасибо вам огромное за то, что вы послушали меня, и премия досталась Роману. Это удивительный человек, который находится в постоянной боевой работе», – отметил корреспондент.
Мотострелковая дивизия держит оборону на ключевом направлении СВО с первого дня. В ходе взятия под контроль российскими войсками одного из населённых пунктов российские мотострелки под командованием Демурчиева разгромили около двух батальонных тактических групп ВСУ, стартовую позицию зенитного ракетного комплекса, уничтожили около 20 единиц бронетехники и 40 автомобилей.
«У Романа есть желание жить в Подмосковье. Я думаю, мы эту мечту осуществим, – отметил губернатор.
Вручение премии проводилось в Подмосковье в 11-й раз. Она всегда связана с важными событиями и людьми. В этом году главными героями церемонии стали бойцы спецоперации, их близкие, а также те, кто вносит свой вклад в поддержку военных.

В этом году жюри выбрало из почти 2 тыс заявок 93 лауреата. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей. Большинство победителей рассказали, что планируют направить полученные средства на нужды фронта.

Всего за 11 лет лауреатами губернаторской премии стали почти 14 тыс человек. Общий призовой фонд превысил 1,5 млрд рублей.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв вручил лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»

Бойцы СВО, их семьи и волонтёры стали лауреатами премии «Мы рядом. Доброе дело»

Подмосковный фонд «Защитники Отечества» начал сотрудничать с мусульманским духовенством
#подмосковье
#московская область
#премия
#мы рядом
#андрей воробьёв
#губернатор
#сво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске сбит вражеский беспилотник, летевший на Москву
Собянин: в Подольске сбит украинский беспилотник, летевший на Москву
22 декабря 2023, 15:08

Фото: сайт Кремля

В подмосковном Подольске силами ПВО сбит украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - написал столичный мэр в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы региона.

Ранее в Минобороны РФ также заявляли, что около 14:40 российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку совершения террористической атаки со стороны Украины, сбив беспилотник ВСУ в Подмосковье.

Также 22 декабря сообщалось, что беспилотники были уничтожены в Белгородской, Брянской и Калужской областях.

Читайте также:

В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за налета украинских БПЛА

Над Калужской областью сбиты два вражеских беспилотника

ВС РФ сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
#подмосковье
#подольск
#минобороны рф
#беспилотник
#происшествия
#мэр
#telegram
#всу
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине
Экс-президент Грузии Саакашвили: НАТО готовится отправить войска на Украину
22 декабря 2023, 15:04

Фото: istock / Im Yeongsik

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страны Нато, в частности Америка, могут отправить своих военнослужащих на Украину. Об этом он рассказал в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*, сообщает «Лента.ру».

«По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины. Они проводят учения на Юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — заявил бывший глава Грузии, ссылаясь на неназванные источники.
Политик, находящийся под арестом, отметил, что доказательством подобного исхода служит поведение американского лидера Джо Байдена в ходе одного из визитов в Польшу в феврале. Он отметил, что если водруженные силы НАТО вступят в конфликт, то он завершится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Киеве признали провал контрнаступления ВСУ.

Читайте также:

Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал

«Моральный шантаж»: Тактика Зеленского в США разрушила надежду на помощь Запада
США развернули в Красном море самую большую группировку за десятилетия

#сша
#конфликт
#президент
#учения
#страны
#операции
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве признали провал контрнаступления ВСУ
В офисе Зеленского признали, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
22 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/Olena_Z

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов и не оправдало ожиданий.
«Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели. Поскольку тот результат, который мы хотели, уже сегодня говорил бы об окончании войны», - сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал».

По его словам, украинские власти имеют понимание, как необходимо изменить тактику ВСУ, чтобы «выглядеть более эффективно» на поле боя.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВС Украины испытывают сложности в преодолении оборонительных линий Вооруженных сил РФ. По его совам, ситуация на поле боя сложная. У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков.

Читайте также:

«Отличный год»: На Западе отметили успехи Путина и российской армии

Генштаб ВС России раскрыл потери ВСУ за полгода

Киев планировал за 15 суток блокировать Мелитополь в рамках контрнаступления
#операции
#интервью
#нато
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье сбили украинский беспилотник
Минобороны: над территорией Подмосковья уничтожили беспилотник ВСУ
22 декабря 2023, 14:52

Фото: iStock/rancho_runner

Российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что около 14:40 российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку совершения террористической атаки со стороны Украины, сбив беспилотник ВСУ в Подмосковье.

Ранее в этот день сообщалось, что беспилотники также были уничтожены в Белгородской, Брянской и Калужской областях.

Также стало известно, что ВС РФ начали применять дроны для доставки боеприпасов, пропитания, воды и средств связи военным на передовую.

Читайте также:

Украинский беспилотник попытался атаковать Калужскую область

ВС РФ сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

Из-за удара ВСУ 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света
#минобороны рф
#беспилотник
#вс рф
#всу
#подмосковье
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф