Бойцы СВО, их семьи и волонтёры стали лауреатами премии «Мы рядом. Доброе дело»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье вручили премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Во время торжественной церемонии Андрей Воробьёв передал награды семьям бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.
«Сегодня я здесь для того, чтобы от имени президента вручить, к сожалению, посмертно, две звезды Героя нашим бойцам 45-й бригады специального назначения. Здесь присутствуют семьи героев. 45-я бригада – единое братство, ребята, которых мы опекаем. В самые первые дни они приняли на себя серьёзный удар и по сей день находятся на передовой. И «Орден Мужества» – тоже, к сожалению, посмертно – хочу вручить добровольцу, герою из отряда БАРС. Мы понимаем, что наша задача – в каждом городе оказывать максимальное внимание и заботу всем семьям. Мы будем очень стараться», – сказал Воробьёв.Он отметил, что любое время приносит свои вызовы и сложности. Сейчас в истории России наступил период, когда жители не просто сплотились, а стали настоящей семьёй. Наград удостоены те, чьи мужество, сила и героизм не знали границ.
Постановлением губернатора орденом за доблесть и мужество посмертно наградили рядового Андрея Мирзояна. Награду получила жена погибшего Анна-Мария Коновалова.
«Есть ещё одна история, она из Наро-Фоминска. Сын ушел на СВО, а отец с первого дня делает всё, чтобы помогать передовой. Он занялся сборкой дронов, а мама Людмила Александровна создала группу, которая тоже делает все необходимое для помощи нашим бойцам. Эту премию я хочу вручить этой семье», — отметил губернатор.Актёр и режиссёр, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков вручил премию губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» родственникам погибших участников СВО. «Я с огромным уважением, любовью и признанием отношусь ко всем тем, кто сегодня выходит на сцену и получает награды за своих родных. Не должно случиться так, чтобы какими-то странными путями, в результате переговоров, хитрости или личной корысти эти жизни, были потеряны без того, чтобы достичь окончательной цели. Компромисса быть не может», – сказал режиссёр.
Сын Натальи Кульневой погиб на СВО, но горе её не сломило. Она стала помогать другим и делиться своим опытом. Сейчас женщина руководит Комитетом семей воинов Отечества. Сегодня – день рождения её сына Николая.
Дмитрий Зерновой в октябре прошлого года отправился в зону боевых действий добровольцем. Командовал штурмовой группой, мотострелковой ротой. Летом погиб, прикрывая товарищей. Посмертно награждён медалью «За отвагу». Зерновой был учителем Федюковской школы в Подольске, посвящал свободное время патриотическому воспитанию ребят.
Виталий Михалакий вместе с женой был волонтёром поискового отряда «ЛизаАлерт». Он погиб на СВО, но жена продолжает собирать гуманитарную помощь, а мама Любовь в свои 90 лет вяжет носки для российских военных.
Одним из лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело» стал Роман Демурчиев – командир 42-й мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа. Роман держит оборону на ключевом направлении СВО. Вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым премию бойцу вручил военкор Александр Сладков.
К гостям и участникам церемонии вручения премии «Мы рядом. Доброе дело» обратилась официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она призвала помнить о подвиге бойцов СВО и предложила вернуть слову «элита» подлинный смысл.
«Элита – это те люди, которые умеют противостоять злу. Это те люди, которые готовы отдать жизнь за другого. Это те люди, которые готовы прийти на помощь в любой момент», – заявила Захарова.Вручение премии проводится в Подмосковье в 11-й раз и всегда связано с важными событиями и людьми. В этом году её главными героями стали бойцы спецоперации, их близкие, а также те, кто поддерживает военных. Среди лауреатов – члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтёры и сами бойцы, а среди почётных гостей – Михалков, Захарова, Сладков, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк.
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Лора Луганская