В Московской области внедрили более 50 проектов с ИИ

18 декабря 2025, 14:41

оригинал Андрей Воробьёв (фото: медиасток.рф)

53 проекта с искусственным интеллектом внедрили в разные сферы жизни Московской области. О том, что это даёт региону, рассказал губернатор Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».





Глава региона отметил, что главная задача искусственного интеллекта — взять на себя рутинную работу, чтобы люди смогли решать более интересные задачи.





«Раньше люди отвечали на звонки в кол-центрах. Теперь с этой работой прекрасно справляется ИИ. Или, например, читать в МФЦ каждый день один и тот же документ — это скучное занятие. Теперь это делает искусственный интеллект и справляется с задачей лучше и быстрее», — пояснил Андрей Воробьёв.