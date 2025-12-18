Достижения.рф

В Московской области внедрили более 50 проектов с ИИ

оригинал Андрей Воробьёв (фото: медиасток.рф)

53 проекта с искусственным интеллектом внедрили в разные сферы жизни Московской области. О том, что это даёт региону, рассказал губернатор Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».



Глава региона отметил, что главная задача искусственного интеллекта — взять на себя рутинную работу, чтобы люди смогли решать более интересные задачи.

«Раньше люди отвечали на звонки в кол-центрах. Теперь с этой работой прекрасно справляется ИИ. Или, например, читать в МФЦ каждый день один и тот же документ — это скучное занятие. Теперь это делает искусственный интеллект и справляется с задачей лучше и быстрее», — пояснил Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в планы областных властей входит внедрение продуктов с искусственным интеллектом в каждую отрасль — от трансопрта до ЖКХ, и выразил уверенность, что в следующем году будет настоящий прорыв в этой сфере.
Лев Каштанов

