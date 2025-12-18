В Подмосковье за год построили около 60 школ и детсадов

18 декабря 2025, 14:24

оригинал Фото: медиасток.рф

30 школ и 29 детских садов построили в Московской области в 2025 году. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».





Глава региона отметил, что население Подмосковья постоянно растёт, поэтому потребность в объектах социальной инфраструктуры есть всегда. Но сейчас эта задача решается по мере формирования запросов, без форс-мажоров.





«В этом году мы построили 30 школ и 29 детских садов. Каких-то острых, критических дефицитов у нас уже не осталось. Раньше были, но сейчас нет», — подчеркнул Воробьёв.

«Сейчас большинство школьников выбирают не старшие классы, а колледж. Поэтому создание современных колледжей — это один из самых важных вызовов. Мы видим большой запрос на ИТ-специальности, профессии, которые предполагают работу преимущественно головой, и мы должны максимально удовлетворять этот спрос наших детей», — пояснил губернатор.