Гусев: в небе над Воронежской областью сбито свыше пяти БПЛА
В небе над Воронежской областью средства ПВО сбили свыше пяти вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на территории ряда городов Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет», — передает губернатор в своем telegram-канале.
Как уточнил Гусев, обломки одного из беспилотников рухнули на территорию частного домовладения в Воронеже. В результате происшествия была повреждена кровля жилого дома. Информация о последствиях случившегося уточняется. В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.