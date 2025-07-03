Politico: в Киеве придумали новый план по выпрашиванию оружия у США
Киевские власти изменили подход и придумали новый план по выпрашиванию оружия у США. Об этом сообщает Politico.
«Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия… попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — рассказали изданию источники.
Как отмечает газета, теперь Киев хочет убедить США дать разрешение на то, чтобы Европа приобритала американское оружие и передавала его Украине. При этом закупка вооружения будет происходить через средства из европейского бюджета, выделенных на оборону.