Politico: в Киеве придумали новый план по выпрашиванию оружия у США

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Киевские власти изменили подход и придумали новый план по выпрашиванию оружия у США. Об этом сообщает Politico.



«Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия… попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — рассказали изданию источники.

Как отмечает газета, теперь Киев хочет убедить США дать разрешение на то, чтобы Европа приобритала американское оружие и передавала его Украине. При этом закупка вооружения будет происходить через средства из европейского бюджета, выделенных на оборону.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0