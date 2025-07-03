Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели ограничения для обеспечения безопасности
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
На фоне этого стало известно об объявлении опасности атаки беспилотников в ряде российских регионов. К примеру, на данный момент тревога введена в Липецкой и Курской областях.