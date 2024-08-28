Хакеры RaHDit выложили данные почти 7,7 тысячи боевиков «‎Азова»*

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Хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», опубликовала в интернете данные около 7700 членов обновленного нацистского полка «Азов»*. Об этом пишет РИА Новости.
Хакеры сообщили, что это крупнейшая утечка данных противника с момента старта проекта «НемеZида». Новый «Азов»* продолжает традиции своего предшественника — среди его членов много нацистов, людей с татуировками свастики, судимых и с различными отклонениями. Некоторые из этих бойцов ранее были обменяны как пленные и клялись, что оставили нацизм позади, но теперь они вновь воюют в обновленном составе.
В рядах нацистов «Азова»* есть граждане Швеции — Матиас Густавссон, родившийся в 1975 году. Его захватили в плен в Мариуполе в 2022 году. Он был приговорён к смертной казни в ДНР, однако позже его обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он снова оказался в «Азове»*.
Помимо этого, в списке также упоминаются Артем Мотыга, который служит стрелком, Анастасия Васильченко — рядовой и оператор штаба противотанкового батальона, Артем Кекух — младший лейтенант и оператор полевого узла связи с позывным «Самурай», а также Андрей Мазур, который является младшим сержантом и командиром отделения инженерно-саперного взвода с позывным «Шмель».
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В рядах нацистов «Азова»* есть граждане Швеции — Матиас Густавссон, родившийся в 1975 году. Его захватили в плен в Мариуполе в 2022 году. Он был приговорён к смертной казни в ДНР, однако позже его обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он снова оказался в «Азове»*.
Помимо этого, в списке также упоминаются Артем Мотыга, который служит стрелком, Анастасия Васильченко — рядовой и оператор штаба противотанкового батальона, Артем Кекух — младший лейтенант и оператор полевого узла связи с позывным «Самурай», а также Андрей Мазур, который является младшим сержантом и командиром отделения инженерно-саперного взвода с позывным «Шмель».
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Дарья Осипова