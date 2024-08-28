Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России

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Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям российских военных. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что 72-летняя местная жительница вместе с двумя женщинами направилась к российским позициям.
Российские военные обнаружили женщину 6 августа, после этого её отправили в больницу. Заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии рассказала, что пациентка поступила в тяжелом состоянии, с переломами костей лицевого скелета, а также множественными ранами грудной клетки, головы, поясницы, верхних и нижних конечностей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в российском регионе БПЛА боевиков ВСУ вызвал пожар возле взрывоопасных объектов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В обед дрон упал, взрыв я только услышала и все… Они обе мертвы остались там, они сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки», — рассказала она.
Российские военные обнаружили женщину 6 августа, после этого её отправили в больницу. Заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии рассказала, что пациентка поступила в тяжелом состоянии, с переломами костей лицевого скелета, а также множественными ранами грудной клетки, головы, поясницы, верхних и нижних конечностей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в российском регионе БПЛА боевиков ВСУ вызвал пожар возле взрывоопасных объектов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова