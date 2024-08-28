«Огневой мешок»: Военные ВС РФ заманили в ловушку и уничтожили «азовцев»* на севере ЛНР

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные, создав обманом огневой мешок под Макеевкой в ЛНР, уничтожили 30 боевиков украинского нацбатальона «Азов»*. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, военные ВС РФ установили, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов»* планирует штурмовые действия северо-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР. Российские военные приняли решение оставить несколько передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника.
Сообщается, что боевики повелись на уловку. Они зашли на российские позиции и «попали в огневой мешок».
Он уточнил, что выжившие боевики, «осознав бесперспективность затеи», вернулись на ранее занимаемые позиции.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории Российской Федерации.
Читайте также:
Кадыров опубликовал видео допроса взятого в плен бойца «Азова»*
Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России
В российском регионе БПЛА боевиков ВСУ вызвал пожар возле взрывоопасных объектов
*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
Сообщается, что боевики повелись на уловку. Они зашли на российские позиции и «попали в огневой мешок».
«По предварительным данным, вооруженные формирования Украины потеряли около 30 мотивированных националистов», — рассказал военный эксперт.
Он уточнил, что выжившие боевики, «осознав бесперспективность затеи», вернулись на ранее занимаемые позиции.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории Российской Федерации.
Читайте также:
Кадыров опубликовал видео допроса взятого в плен бойца «Азова»*
Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России
В российском регионе БПЛА боевиков ВСУ вызвал пожар возле взрывоопасных объектов
*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
Дарья Осипова