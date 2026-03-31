Хакеры взломали сотни тысяч компьютеров на Украине через фишинг
Пророссийская хакерская группировка «Кибер Серп» заявила о масштабной фишинговой атаке. Об этом пишет РИА Новости.
Взломщики разослали миллион писем от имени украинской группы быстрого реагирования CERT-UA. Сообщения содержали «предупреждение о кибератаке» и пришли на ящики почтового сервиса UKR.NET. Хакеры отметили, что доверие к бренду CERT-UA «сыграло злую шутку».
В результате операции хакеры внедрили вирус The cult. Это позволило им получить доступ более чем к 200 тысячам компьютеров.
Представители группировки также добавили, что обычные граждане не пострадают от их действий. На кибератаку отреагировали Верховная рада, госслужба специальной связи и защиты информации, а также ряд украинских СМИ. Они подтвердили факт взлома в государственных организациях, медицинских центрах, охранных фирмах, финансовых и учебных заведениях.
