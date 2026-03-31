Дрозденко раскрыл подробности отражения ночной атаки ВСУ на Ленобласть

31 марта 2026, 06:42

При атаке дронов ВСУ на Ленобласть пострадали три человека, включая двоих детей

Фто: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области в результате ночной атаки беспилотников ВСУ пострадали три человека, среди них двое детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.





Он уточнил, что к шести часам утра средства противовоздушной обороны уничтожили украинских 38 дронов. При этом в порту Усть-Луга есть повреждения. В настоящий момент отражение налёта продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах.





«В поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящимся на капитальном ремонте», — написал Дрозденко.