Дрозденко раскрыл подробности отражения ночной атаки ВСУ на Ленобласть
При атаке дронов ВСУ на Ленобласть пострадали три человека, включая двоих детей
В Ленинградской области в результате ночной атаки беспилотников ВСУ пострадали три человека, среди них двое детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Он уточнил, что к шести часам утра средства противовоздушной обороны уничтожили украинских 38 дронов. При этом в порту Усть-Луга есть повреждения. В настоящий момент отражение налёта продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах.
«В поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящимся на капитальном ремонте», — написал Дрозденко.
Троим местным жителям, в том числе двоим детям, потребовалась помощь медиков. Пострадавших доставили в больницу Шлиссельбурга, угрозы для их жизни нет. Пожарные ликвидировали возгорания в районе гаражей и котельной.
Напомним, что с 02:52 (мск) в аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого к утру задержали вылет примерно 30 рейсов, ещё 20 отменили. Среди них — направления в Махачкалу, Астрахань, Уфу, Стамбул, Хургаду, Абу-Даби, Москву, Анталью. Это следует из данных, представленных на онлайн-табло аэропорта Санкт-Петербурга.
В Telegram-канале «Говорит Росавиация» отметили, что с 06:08 Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Подтверждается, что возможны дальнейшие корректировки в расписании рейсов.