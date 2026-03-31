SHOT: Над Самарской областью прогремела серия мощных взрывов на фоне ярких вспышек
Над Самарой и Самарской областью прогремела серия мощных взрывов, в небе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, первые громкие хлопки раздались около 02:40 по местному времени. Всего жители насчитали от восьми до десяти взрывов. В небе также можно было увидеть яркие вспышки, однако последствий на земле жители пока не заметили. По предварительной информации, ПВО сбила над регионом несколько воздушных целей.
Уточняется, что ранее на территории Самарской области объявляли ракетную опасность. Официальной информации о возможных пострадавших в результате атаки ВСУ пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов.
