Харьков полностью обесточен после атаки по объектам энергетики Украины

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Харьков полностью обесточен, в городе нет света, водоснабжения и отопления, заявил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.
Терехов записал видеообращение к харьковчанам, где призвал сохранять спокойствие и рассказал, что город обесточен, отсутствует электричество, водо- и теплоснабжение. Глава города констатировал, что не работает электротранспорт и горячие линии всех экстренных служб: полиции, скорой, аварийной газовой службы. Также на улицах не работают светофоры.
Утром 22 марта В Харькове произошло около 15 взрывов, получили повреждения объекты критической инфраструктуры города.
ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Мария Федоровцева