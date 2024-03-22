В Минобороны РФ прокомментировали массированный удар по Украине в ночь на 22 марта

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Армия России в ночь на 22 марта нанесла массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также по местам скопления бойцов ВСУ и иностранных наёмников. Об этом Минобороны РФ заявило в своей ежедневной сводке.
«Сегодня был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и БПЛА по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что в результате российского удара удалось остановить работу предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.
Все цели удара достигнуты и уничтожены, заключили в Минобороны России.
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Элина Позднякова