В Харькове сообщили о повреждении объекта инфраструктуры после серии взрывов

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Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Харькове, написал в своем Telegram-канале глава областной администрации Олег Синегубов.
Незадолго до этого мэр города Игорь Терехов сообщил, что городе прогремело около 15 взрывов. Это, по его словам, привело к возгораниями в некоторых местах города, а также к проблемам со светом.
Накануне взрывы прогремели в Харькове и Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о двух поврежденных предприятиях в Подольском районе города.
Российские войска наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с октября 2022 года. Как пояснил российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Российские войска наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с октября 2022 года. Как пояснил российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
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Ювелина Бернст