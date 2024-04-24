«Херсон – город страха и горя»: появились подробности о жизни города под оккупацией ВСУ

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Херсон, который находится под контролем Украины, превратился в город страха и горя, а местные жители стараются не выходить на улицу без надобности. Об этом рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«Херсон сейчас — город страха и горя. Мирные жители выживают, как могут, на улицу стараются без крайней надобности не выходить. Город наполнен вооруженными людьми всех мастей. Они пьянствуют, нигде за себя не платят, дебоширят. В городе проблема с продуктами и лекарствами, подолгу нет света, воды, газа», — рассказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, в городе постоянно ездят военные, которые забирают мужчин для мобилизации.
Кастюкевич отметил, что ВСУ ведут себя в подконтрольной им части Херсонской области как оккупанты, а не как защитники. Они убивают мирных жителей, выгоняют из квартир стариков, занимая их жильё и устраивают пьяные дебоши. При этом гуманитарную помощь из Европы людям не раздают, а продают.
Сенатор добавил, что местное население мужественно выносит все трудности и ждёт прихода армии России.
«Русский город Херсон был есть и будет русским», — заключил Кастюкевич.
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