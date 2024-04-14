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Губернатор Херсонской области Владимир Сардор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят подконтрольный Киеву Херсон к уличным столкновениям, передает РИА Новости.
«Противник строит укрепления, блокпосты, баррикады. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях. Учитывает возможность нашего штурма Херсона с реки. Также под оборону приспособлены позиции в многоквартирных домах», – уточнил собеседник агентства.
Сальдо добавил, что российские военные осведомлены об этом.
Ранее Сальдо высказался о возможности распада Украины. По его словам, распад государства – это возможное развитие событий. Как отметил губернатор Херсонской области, после окончания президентских выборов и победы Владимира Зеленского он понял, что «бывший комик не приведет страну ни к чему хорошему».
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Александр Климов