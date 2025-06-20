В Кремле заявили, что не планируют отказываться от военного преимущества на фронте

20 июня 2025, 12:26

Песков заявил, что Москва не будет упускать преимущество перед Киевом

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена терять стратегическое преимущество перед Киевом, соглашаясь на временное перемирие. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.