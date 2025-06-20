В Кремле заявили, что не планируют отказываться от военного преимущества на фронте

Песков заявил, что Москва не будет упускать преимущество перед Киевом
Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена терять стратегическое преимущество перед Киевом, соглашаясь на временное перемирие. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.



По мнению официального представителя Кремля, в нынешней ситуации у России есть преимущество, и она не собирается от него отказываться. Песков подчеркнул, что ВС РФ продолжают наступление и не планируют останавливаться.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Екатерина Коршунова

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