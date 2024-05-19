Фото: РИА Новости/Василий Прокопенко
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* заявил, что западные страны практически проиграли в конфликте на Украине. Об этом информирует Bild.
Ходорковский* выразил мнение, что к концу этого года Украина лишится Харькова, а к середине следующего — Одессы. По его мнению, даже с учетом западной помощи реальное соотношение расходов на украинский конфликт составляет «два с половиной к одному в пользу российского президента Владимира Путина».
Ранее Ходорковский* пожаловался, что столкнулся с ненавистью от украинцев в социальных сетях из-за отказа воевать за группировки. По словам Ходорковского*, для многих украинцев он является очередным россиянином, который якобы атаковал их государство.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Ранее Ходорковский* пожаловался, что столкнулся с ненавистью от украинцев в социальных сетях из-за отказа воевать за группировки. По словам Ходорковского*, для многих украинцев он является очередным россиянином, который якобы атаковал их государство.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Екатерина Коршунова