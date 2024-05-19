Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев разочаровал президента Украины Владимира Зеленского, так как ему не нравится стремление Запада к миру с РФ. Об этом Карасев сообщил в эфире YouTube-канала «Вышка».
По словам Карасева, лидер киевского режима признал, что чувствует «атмосферу мира» в заявлениях западных союзников. Политолог отметил, что Запад не верит в возможность победить Россию в этом противостоянии.
По этой причине украинские власти ощущают «легкое разочарование».
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца». Хотя Зеленский и страны Запада придерживаются данной концепции, солдаты ВСУ сдаются и отступают.
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По этой причине украинские власти ощущают «легкое разочарование».
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца». Хотя Зеленский и страны Запада придерживаются данной концепции, солдаты ВСУ сдаются и отступают.
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Екатерина Коршунова