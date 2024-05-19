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Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области

Ганчев: российские военные помогают эвакуировать жителей Харьковской области
19 мая 2024, 07:25
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в настоящее время нет доступа к вновь освобожденным поселкам. Об этом говорится в Telegram-канале «Харьковская ВГА».


По словам Ганчева, администрация находится на связи с солдатами, которые помогают в случае необходимости эвакуировать жителей на территорию РФ. Глава ВГА отметил, что власти создали рабочую группу для помощи местным жителям.

Ганчев заключил, что в Белгородской области открыли пункт временного размещения для жителей населенных пунктов в Харьковской области, которые занимают бойцы ВС РФ.

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#спецоперация
МО РФ сообщило об уничтожении 57 БПЛА в Краснодарском крае и 3 в Белгородской области
19 мая 2024, 07:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские силы ПВО сбили за ночь 57 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что также были уничтожены три беспилотных летательных аппарата противника в Белгородской области. За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали девять ракет ATACMS ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска в зоне СВО ликвидировали одного из лучших лётчиков Воздушных сил Украины Дениса Василюка.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военные ВС РФ призвали ВСУ сдаться в плен на авдеевском участке
МО РФ: артиллеристы «Центра» призвали ВСУ к сдаче в плен на авдеевском участке
19 мая 2024, 06:18

Фото: iStock/Sinenkiy

Артиллеристы группировки войск «Центр» использовали агитационные снаряды по позициям националистов в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и забросили листовки с призывом к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 из группировки войск «Центр» осуществили «залистование» военных позиций ВСУ специальными листовками, которые содержат призывы к добровольной сдаче в плен и, соответственно, сохранению жизни.

«После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника», – уточнили в ведомстве.

Ранее войска украинской армии массово сдались российским солдатам под Харьковом. Это произошло во время штурма села Стрелечье в Харьковской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Французский генерал заявил о растерянности ВСУ после маневров российской армии
Генерал ВВС Франции Норлен: ВСУ растеряна после наступления войск РФ
19 мая 2024, 00:03

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Генерал ВВС Франции в отставке Бернар Норлен в интервью для LCI заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбито с толку и не знает, какие меры предпринять на фоне наступления российских войск.
«Сейчас украинское командование, столкнулось с проблемой: оно не понимает, где необходимо укреплять позиции и что собираются предпринимать русские», – заявил Норлен.

Генерал подчеркнул, что положение украинских военных близка к трагичности, высказывав мнение, что ВС РФ могут удивить своими действиями в ходе нынешнего наступления. По его словам, российская армия хорошо приспосабливается к реалиям поля боя и быстро корректирует свою стратегию.

Ранее стало известно, что украинскую армию беспокоит ситуация, в которой они вовлечены в боевые действия более 2 лет без возможности увольнения. Отмечается, что украинские власти осознают трудности с набором личного состава и моральным духом бойцов ВСУ.

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ВСУ пытались обстрелять Белгородскую область
МО: ПВО сбила тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью
18 мая 2024, 22:21

Фото: iStock/Zeferli

Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету над территорией Белгородской области. Об этом пресс-служба Минобороны России написала в Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 21:15 мск была пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку на территории России с помощью тактической ракеты «Точка-У».

Ранее в этот день российское оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре управляемые авиабомбы Hammer французского производства и две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. Данное вооружение поступило на Украину в рамках военной помощи западных союзников.

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#всу
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На Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата
18 мая 2024, 21:52

Фото: iStock/mrohana

На Украине военного медика избили, приняв за сотрудника военкомата. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».
В городе Днепре (до переименования украинскими властями – Днепропетровск) неизвестные напали на военного медика, залив баллончиком и разбив ему лицо. Позднее выяснилось, что мужчину приняли за сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине).

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата в городе Синельниково Днепропетровской области. В отношении злоумышленника было заведено уголовное дело, его задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#избиение
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ВКС РФ ликвидировали одного из лучших украинских лётчиков
Военкор Поддубный заявил о ликвидации украинского лётчика Дениса Василюка
18 мая 2024, 21:28

Фото: iStock/Milous

Российские войска в зоне СВО ликвидировали одного из лучших лётчиков Воздушных сил Украины Дениса Василюка. Об этом в своём Telegram-канале написал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Отмечается, что подполковник Василюк служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ.

По словам Поддубного, истребитель Су-27, пилотируемый Василюком, был сбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил России.

Ранее Telegram-канале «Военный осведомитель» сообщал, что спецподразделение «Тимур» ГУР Украины отступило в результате боёв на северо-западе Волчанска.

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#украина
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Опубликовано видео российского удара по логистическому центру ВСУ под Одессой
18 мая 2024, 20:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

Опубликованы кадры российского удара по крупному логистическому центру украинской армии в Одесской области. Видео представил Telegram-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно охваченное огнём здание. Отмечается, что в нём хранились безэкипажные катеры.



Напомним, что логистические центры ВСУ были поражены российскими войсками в ночь на субботу.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал фотографии Волчанска в Харьковской области, где сейчас активно ведётся наступление российских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#ракетный удар
#спецоперация
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На Белгородчине открыли пункт размещения жителей освобождённых сёл Харьковской области
Ганчев: на Белгородчине открыли ПВР для жителей Харьковской области
18 мая 2024, 20:07

Фото: iStock/shironosov

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области создала рабочую группу для помощи жителям освобождаемых российскими войсками населённых пунктов. В Белгородской области открыли пункт временного размещения (ПВР) для них, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.
Он подчеркнул, что в настоящее время ВГА Харьковской области не имеет доступа к населённым пунктам, освобождаемым ВС России. Однако администрация постоянно находится на связи с военными, которые помогают эвакуировать жителей на территорию России.

В этот день Минобороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» освободили населённый пункт Старица в Харьковской области, после чего продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск.

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#харьковская область
#жители
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#россия
#вс рф
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Суд вынес приговор желавшему воевать за Украину жителю Белгородской области
Жителя Белгородской области приговорили к 9 годам тюрьмы за попытку воевать в ВСУ
18 мая 2024, 19:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Жителя Белгородской области, желавшего воевать в рядах украинской армии, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В конце октября прошлого года УФСБ сообщало о задержании местного жителя 1995 года рождения, который пытался незаконно пересечь границу и вступить в запрещённое в России вооружённое формирование ВСУ.

При обыске по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты боевая граната Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию и значительное количество наркотических веществ.

Согласно решению Второго Западного окружного военного суда Москвы мужчину признали виновным в госизмене, участии в террористической организации, выращивании наркотических растений, незаконном изготовлении и хранении наркотиков, а также незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывных устройств.

Ему вынесли наказание в виде тюремного заключения на срок девять лет.

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