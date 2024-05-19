Ганчев рассказал об эвакуации в Харьковской области

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в настоящее время нет доступа к вновь освобожденным поселкам. Об этом говорится в Telegram-канале «Харьковская ВГА».
По словам Ганчева, администрация находится на связи с солдатами, которые помогают в случае необходимости эвакуировать жителей на территорию РФ. Глава ВГА отметил, что власти создали рабочую группу для помощи местным жителям.
Ганчев заключил, что в Белгородской области открыли пункт временного размещения для жителей населенных пунктов в Харьковской области, которые занимают бойцы ВС РФ.
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