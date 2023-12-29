«Идет ва-банк»: В Раде осудили отчаянный шаг Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что действующие украинские власти активизировали шаги по ужесточению мобилизации с целью получения новой западной помощи. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
В публикации, размещённой в Сети с помощью адвокатов, Дубинский отметил, что новый законопроект о мобилизации не является инициативой украинского правительства, и это «абсолютно очевидно». По мнению депутата, «драконовские нормы» прописывали и согласовывали в офисе президента страны.
Дубинский обратил внимание, что голосование по проекту планируется провести «как раз под саммит Евросоюза и под решение конгресса США». При этом финансовая помощь должно поступить до провала этого плана, так как выполнить его не представляется возможным.
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«На мой взгляд, этот законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнеров», — говорится в публикации.
«По сути, этим проектом мобилизации власть идет ва-банк, чтобы убедить партнёров продолжить финансирование сопротивления. Однако Киев делает одну большую ошибку — желая использовать мобилизацию для удара по рейтингу Залужного, проект опубликовали слишком рано. К моменту, когда его будут голосовать, реакция общества может быть непредсказуемой!», — заключил украинский парламентарий.
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Диана Аванесян