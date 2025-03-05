Иеромонах Константин скончался после трёх лет служения в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Насельник Введенского монастыря Оптиной пустыни иеромонах Константин (Никитенко), на протяжении двух с половиной лет окормлявший военнослужащих на специальной военной операции, скончался в возраста 41 года.
Отец Константин умер, находясь в отпуске, вне зоны боевых действий. Об этом рассказал наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф (Королёв).
«Господь даровал ему мирную кончину», - сообщил священнослужитель корреспонденту РИА Новости.
Он также поведал, что Никитенко пришел в монастырь молодым человеком, прежде работавшим врачом-реаниматологом. Будучи музыкально одаренным, в монастыре отец Константин стал руководителем хора. На специальную военную операцию отправился, получив благословение. Там он поддерживал бойцов духовно и оказывал им медицинскую помощь. У отца Константина был позывной Тверь. Ранее в интервью агентству он рассказывал, как по воле Бога оказался на СВО и теперь хочет остаться с бойцами до победы.
Отпевание и погребение отца Константина состоится 7 марта в Оптиной пустыни.
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«Господь даровал ему мирную кончину», - сообщил священнослужитель корреспонденту РИА Новости.
Он также поведал, что Никитенко пришел в монастырь молодым человеком, прежде работавшим врачом-реаниматологом. Будучи музыкально одаренным, в монастыре отец Константин стал руководителем хора. На специальную военную операцию отправился, получив благословение. Там он поддерживал бойцов духовно и оказывал им медицинскую помощь. У отца Константина был позывной Тверь. Ранее в интервью агентству он рассказывал, как по воле Бога оказался на СВО и теперь хочет остаться с бойцами до победы.
Отпевание и погребение отца Константина состоится 7 марта в Оптиной пустыни.
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Александр Бойцов