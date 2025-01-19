SHOT: Икона спасла жизнь российскому солдату в зоне спецоперации

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В зоне проведения специальной военной операции икона Божьей Матери спасла жизнь российскому солдату. Пуля попала бойцу в грудь, но образ Богородицы не попустила смерть в сердце воина.
О чудесном спасении солдата рассказал телеграм-канал SHOT, снабдив пост видеозаписью разговора с российским военным. По закадровым комментариям бойца можно понять, насколько он сам потрясён случившимся.
Это не первый случай в зоне спецоперации, когда православные реликвии спасают жизнь российских бойцов. Однажды пуля также угодила в грудь солдату, но застряла в молитвеннике, который не задолго до этого подарил священник.
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«Хотите верьте, хотите не верьте. Залетела, короче, в сердце. Военник лежал, военник пробило. Вот иконка, на ней остановилась», — рассказал солдат.
Это не первый случай в зоне спецоперации, когда православные реликвии спасают жизнь российских бойцов. Однажды пуля также угодила в грудь солдату, но застряла в молитвеннике, который не задолго до этого подарил священник.
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Александр Бойцов