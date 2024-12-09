Украинский дрон атаковал автомобиль со священником

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В Горловке на автомобиль православного священника протоиерея Василия Туренко была совершена атака с использованием дрона-камикадзе, сообщает Горловская епархия РИА Новости.
Инцидент произошел во время его поездки с гуманитарной миссией. Удар пришелся на правую сторону вблизи транспортного средства.
К счастью, священник не получил травм, однако его автомобиль был поврежден. Теперь отец Василий намерен продолжить свою деятельность, используя автобус.
Ранее подполье сообщило об ударах ВС РФ в сторону ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР.
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«Настоятель Казанского храма в микрорайоне «Комсомолец» протоиерей Василий Туренко подвергся атаке дрона-камикадзе во время развоза гуманитарной помощи. Удар пришелся с правой стороны в непосредственной близости к автомобилю», — отметил представитель епархии.
К счастью, священник не получил травм, однако его автомобиль был поврежден. Теперь отец Василий намерен продолжить свою деятельность, используя автобус.
Ранее подполье сообщило об ударах ВС РФ в сторону ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР.
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Мария Моисеева