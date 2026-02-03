На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом пишут украинские СМИ.
Сигнал звучит с ночи в большинстве областей. В 7:59 по московскому времени тревога охватила всю страну. Граждане активно следят за ситуацией и принимают меры предосторожности. Многие ищут укрытия и остаются на связи с близкими. Власти призывают население соблюдать инструкции.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
