«Откажется от поддержки»: Трамп может использовать файлы Эпштейна против Зеленского
Президент США Дональд Трамп может использовать появление имени Владимира Зеленского в обнародованных файлах финансиста Джеффри Эпштейна для дистанцирования от Украины. Такое мнение выразил политолог Константин Блохин.
В новых документах по делу Эпштейна, опубликованных Минюстом США, фигурирует имя Зеленского, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и других высокопоставленных лиц.
«В файлах Эпштейна вообще, по сути, вся американская верхушка: и республиканцы, и демократы. Так как проект "Украина" там был одним из ключевых, то Зеленский там фигурирует. Для Трампа это будет дополнительным обоснованием для того, чтобы, по крайней мере, от Украины как-то попытаться дистанцироваться», — сказал Блохин «Газете.Ru».
Политолог не исключил, что Трамп полностью откажется от поддержки Украины, используя файлы Эпштейна и упоминание в них Зеленского.
Пока же от из-за дела Эпштейна пострадал только словацкий офицер, отметил публицист Александр Роджерс в разговоре с Общественной Службой Новостей.
«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как нормальный человек, сказал, что если офицер фигурирует в этих списках, значит, он должен уйти в отставку. Пока что это единственный человек, который потерял свой пост из-за дела Эпштейна. Возможно, дальше отставки еще последуют», — уточнил эксперт.
Он добавил, что западные элиты сильно развращены и привыкли к безнаказанности. Поэтому не исключено, что дело Эпштейна «попытаются спустить на тормозах».