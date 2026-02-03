«Откажется от поддержки»: Трамп может использовать файлы Эпштейна против Зеленского

03 февраля 2026, 10:10

Политолог Блохин: Трамп может использовать файлы Эпштейна против Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп может использовать появление имени Владимира Зеленского в обнародованных файлах финансиста Джеффри Эпштейна для дистанцирования от Украины. Такое мнение выразил политолог Константин Блохин.





В новых документах по делу Эпштейна, опубликованных Минюстом США, фигурирует имя Зеленского, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и других высокопоставленных лиц.





«В файлах Эпштейна вообще, по сути, вся американская верхушка: и республиканцы, и демократы. Так как проект "Украина" там был одним из ключевых, то Зеленский там фигурирует. Для Трампа это будет дополнительным обоснованием для того, чтобы, по крайней мере, от Украины как-то попытаться дистанцироваться», — сказал Блохин «Газете.Ru».

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как нормальный человек, сказал, что если офицер фигурирует в этих списках, значит, он должен уйти в отставку. Пока что это единственный человек, который потерял свой пост из-за дела Эпштейна. Возможно, дальше отставки еще последуют», — уточнил эксперт.