«Интимные отношения»: Писториус сделал странное заявление о немецком оружии

Фото: iStock/Bet_Noire
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что непонятно, когда у немцев сложились такие интимные отношения с оружием.
«Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием», — приводит слова министра издание The Telegraph.По словам Писториуса, ни одно другое государство не устраивает такие публичные обсуждения, касающиеся отправки вооружения на Украину, как Германия.
Высказыванию Писториуса предшествовало заявление лидера блока ХДС/ХСС и будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине допустима. При этом, по его словам, условия поставки должны быть согласованы с европейскими партнёрами. В свою очередь Писториус сообщил, что существует много аргументов против подобного шага.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва будет расценивать атаку немецкими ракетами Taurus на любые российские объекты как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Читайте также:
В ГД ответили, ждать ли завершения конфликта на Украине на этой неделе
В Госдуме оценили решение Европы включиться в переговоры по Украине
Политолог раскрыл, чем обернется участие Европы в украинском урегулировании
Анастасия Чубина