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В Госдуме оценили решение Европы включиться в переговоры по Украине

Депутат Чепа: России не нужно вести переговоры с ЕС по Украине, достаточно США
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

России необязательно вести переговоры с Европой по вопросу урегулирования украинского конфликта, достаточно диалога с США. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя сообщения о том, что к переговорам присоединились страны ЕС. По его словам, попытки Европы противостоять Штатам будут «до поры до времени», в один момент она встанет «по стойке смирно».
«Нам с европейцами вовсе не обязательно вести переговоры. В любом случае изначально глава всей этой коалиции, организовавшей этот конфликт, были США, а европейцы следовали в фарватере Соединенных Штатов. <…> Нам достаточно вести переговоры с Соединенными Штатами <…> Уже их помощь будет в том, что они не будут противостоять соглашениям, которые сегодня мы пытаемся выстраивать», — пояснил парламентарий в разговоре с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Евгений Михайлов призвал сделать выводы, что Украине абсолютно нельзя верить, комментируя атаки ВСУ во время пасхального перемирия. В беседе с RT он подчеркнул, что такое положение дел указывает на полную невозможность каких-либо переговоров в ближайшие месяцы.
«На самом деле одна сторона у нас главный провокатор. То есть, в принципе, такие удары не приближают перемирие, а только усугубляют ситуацию и приближают прежде всего разгром Украины как государства», — указал аналитик.
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Хинштейн: около 800 жителей курского приграничья были эвакуированы с середины марта
21 апреля 2025, 11:34

Эвакуированные из Суджи мирные жители (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Общее количество жителей Курской области, которые были вывезены из ранее оккупированных Вооружёнными силами Украины (ВСУ) территорий начиная с 12 марта, составляет 797 человек по состоянию на 20 апреля. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства.
По информации МЧС, людей доставляют в пункты временного размещения, где им оказывается необходимая помощь, в частности помогают восстановить утерянные документы. Также с эвакуированными жителями работают психологи МЧС России и специалисты других ведомств.

В ведомстве отметили, что доступен телефон горячей линии в круглосуточном режиме. По нему можно уточнить списки людей, эвакуированных из приграничных районов, наличие мест в пунктах временного размещения.

Как ранее сообщало Минобороны, 19 апреля в результате переговоров с украинской стороной удалось вернуть 246 российских военных. Взамен переданы 246 пленных ВСУ.

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В Госдуме оценили решение Европы включиться в переговоры по Украине
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Наргиз Закирова выступила с украинским флагом и русскими песнями в США
21 апреля 2025, 11:30

Фото: iStock/nargizzakirovaofficialgroup

Певица Наргиз Закирова, известная своими яркими выступлениями, недавно провела серию концертов в Соединенных Штатах. Во время одного из выступлений артистка достала украинский флаг и обернувшись в него, заявив о своей мечте, чтобы жители Украины могли спать с открытыми окнами. Об этом информирует Telegram-канал «Хуже и не скажешь!».
Закирова исполнила свои популярные песни на русском языке. Напомним, что в мае 2022 года певицу задержали на границе России и выдворили из страны, запретив ей посещение на срок 50 лет. С тех пор она активно гастролирует по странам СНГ и Европы, продолжая привлекать внимание публики.

Кроме того, в июле 2024 года Наргиз продемонстрировала новую татуировку с изображением Степана Бандеры, что также вызвало широкий резонанс среди поклонников и в СМИ. Артистка продолжает оставаться в центре внимания.

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В Новосибирске разработали защиту для падающих беспилотников
В Новосибирске создали защиту, сохраняющую беспилотник после падения с высоты
21 апреля 2025, 11:17

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Новосибирские учёные разработали защиту для беспилотников: после падения с высоты дроны не разобьются, и их снова можно будет запускать. Об этом сообщили в Новосибирском государственном техническом университете.
Уточняется, что защита представляет собой сферу из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек, внутрь которой можно поместить семидюймовый квадрокоптер.

Благодаря небольшому весу сферы беспилотник способен передвигаться вместе с ней. При этом при падении дрон не сломается, так как конструкция надёжно защитит даже в том случае, если он упадёт с высоты около десяти метров.

Учёные отметили, что новая разработка будет пользоваться спросом не только при работе с дронами в замкнутых пространствах. Карбоновая сфера также позволит уберечь беспилотный летательный аппарат от ударов о деревья. А если он упал, то после сможет самостоятельно взлететь.

По словам руководителя молодёжной научной лаборатории беспилотных авиационных систем вуза Дмитрия Сергеева, стоимость беспилотника с оборудованием может достигать нескольких миллионов рублей, поэтому требуется защита. Также разработка не стоит больших денег: учёные сообщили, что цена не превысит 7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области испытали дрон-перехватчик со скоростью 318 км/ч. Данный беспилотник используется для поражения вражеских дронов, включая дроны самолётного типа, которые пытаются бить по объектам в тыловых районах РФ.

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Политолог раскрыл, чем обернется участие Европы в украинском урегулировании
Политолог Дудчак: участие Европы в украинском урегулировании не приведет к миру
21 апреля 2025, 11:08

Фото: iStock/artJazz

Участие стран Европы в процессе урегулирования украинского процесса не приведет к миру, заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, европейские обсуждения сводятся к тому, кто введет войска, как остановить Россию, и кто будет финансировать киевский режим.
«Они «обсуждали» проблемы, но это не значит, что это можно назвать процессом установления мира. Это говорит об их... видении будущего этих территорий. То, как они его видят, вряд ли понравится нам. То, что они хотят это представить мирным и положительным, — на самом деле это таким не является», — поделился эксперт в беседе с RT.
Похожего мнения придерживается и политолог Александр Асафов. В разговоре с «Известиями» аналитик пояснил, что США отводят Евросоюзу незначительную роль в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. По его мнению, о полноправном участии европейских лидеров в переговорах говорить не приходится.
«Американцы отводят для ЕС весьма скромную роль, которая еще должна быть финансово, что называется, обоснована. И у Евросоюза другие цели и задачи, в том числе и у Британии, которая не входит в Евросоюз. Поэтому я не думаю, что они способны получить какую-то солидарно согласованную позицию», — рассказал Асафов.
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Названо неожиданное последствие торговой войны с США для Китая
Эксперт Митрахович: экономика Китая продолжает расти вопреки тарифам США
21 апреля 2025, 11:06

Фото: iStock/Rawf8

Экономика Китая продолжает расти вопреки тарифам, наложенным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, рост китайской экономики лишь замедлился, но никаких рисков рецессии нет.
«Китайская экономика продолжает расти. Американская экономика, по очень многим прогнозам, находится на грани риска перехода в стадию рецессии. <…> В целом китайский экспорт на мировой рынок сократится не на две трети, как в Америке, а, может, на 10%. Опять же это не выглядит как что-то, что способно уничтожить Китай, по крайней мере, в среднесрочной перспективе», — поделился эксперт в разговоре с «Известиями».
В то же время профессор Академии труда и социальных отношений, политолог Павел Фельдман прокомментировал заявление Госдепа о том, что в Париже с воодушевлением услышали контуры предложений США по Украине. В беседе с RT он объяснил, что главное желание европейских политиков заключается в том, что американцы не бросили их один на один с Москвой. При этом аналитик подчеркнул, что европейцы до сих пор не отказались от идеи разместить свои воинские контингенты на территории Украины.
«Без американского участия реализовать этот проект невозможно. По всей видимости, европейцам удалось убедить команду американского лидера Дональда Трампа в необходимости допустить их к переговорному процессу», — обратил внимание Фельдман.
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