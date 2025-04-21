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России необязательно вести переговоры с Европой по вопросу урегулирования украинского конфликта, достаточно диалога с США. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя сообщения о том, что к переговорам присоединились страны ЕС. По его словам, попытки Европы противостоять Штатам будут «до поры до времени», в один момент она встанет «по стойке смирно».
«Нам с европейцами вовсе не обязательно вести переговоры. В любом случае изначально глава всей этой коалиции, организовавшей этот конфликт, были США, а европейцы следовали в фарватере Соединенных Штатов. <…> Нам достаточно вести переговоры с Соединенными Штатами <…> Уже их помощь будет в том, что они не будут противостоять соглашениям, которые сегодня мы пытаемся выстраивать», — пояснил парламентарий в разговоре с «Газетой.Ru».В свою очередь политолог Евгений Михайлов призвал сделать выводы, что Украине абсолютно нельзя верить, комментируя атаки ВСУ во время пасхального перемирия. В беседе с RT он подчеркнул, что такое положение дел указывает на полную невозможность каких-либо переговоров в ближайшие месяцы.
«На самом деле одна сторона у нас главный провокатор. То есть, в принципе, такие удары не приближают перемирие, а только усугубляют ситуацию и приближают прежде всего разгром Украины как государства», — указал аналитик.Читайте также:
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