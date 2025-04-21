В ГД ответили, ждать ли завершения конфликта на Украине на этой неделе

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Заключение мирного соглашения между Россией и Украиной до конца апреля маловероятно. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мне нигде не попадалось на глаза даже, какой проект этого договора. Пока мы с вами его не видим. И надежда на то, что Украина будет выполнять какие-то договоренности, честно говоря, не очень большая», — заявил Чепа в беседе с NEWS.ru.
Он напомнил, что украинская сторона ежедневно нарушала договорённость об отказе от ударов по объектам энергетики, а также не прекратила огонь после объявления Россией «пасхального перемирия».
Напомним, 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной уже на следующей неделе.
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