Инженерные войска ЦВО получили ИМР-2 и плавающие транспортеры

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Инженерные войска Центрального военного округа (ЦВО) получили в ноябре новую специализированную технику, включая инженерные машины разминирования ИМР-2 и тяжелые механизированные мосты ТММ-3, сообщили в пресс-службе ЦВО.
«В ноябре 2023 года более десяти единиц специализированной техники, включая плавающие транспортеры ПТС-2, экскаваторы и краны, были переданы в ведомство инженерных войск Центрального военного округа. Общее количество поступившей в ноябре военной и специализированной техники превысило 700 единиц», — отмечается в сообщении.ИМР-2, основанная на базе танка Т-72, оснащена крановым и бульдозерным оборудованием, а также системой для дистанционного разминирования. Ее функционал предполагает создание проходов в минных полях и укладку путей в сложных для прохода местностях.
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