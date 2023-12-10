На Украине предсказали разрушение Киева

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На своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил опасения по поводу разрушения Киева из-за недостаточного внимания со стороны городских властей.
Он выразил обеспокоенность, указав на недостаточное внимание мэра Киева Виталия Кличко к состоянию подземных структур города.
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