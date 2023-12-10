В Раде рассказали об отправке ограниченно годных призывников в штурмовики

Фото: iStock/Olena_Z
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал на YouTube-канале НТА, что штурмовые подразделения ВСУ пополняются ограниченно годными призывниками.
Костенко выразил мнение, что такое использование ограниченно годных призывников негативно сказывается на притоке добровольцев, готовых вступить в ряды вооруженных сил.
Читайте также:
Раскрыта редкая тактика российских снайперов в зоне СВО
В Италии предложили «безопасную» замену Зеленскому
Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
Артем Кузьмин