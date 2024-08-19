«История болезненная»: Военэксперт назвал самые горячие точки в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Генеральный штаб ВСУ назвал покровское и торецкое направления самыми горячими точками на линии боевого соприкосновения.
«За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — указано в сообщении ведомства.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что для России основными направлениями на данный момент являются донецкое направление и Курская область.
«Протяженность линии фронта составляет более 1900 км, и у нас большие успехи на донецком направлении в силу нескольких мощных прорывов, например, взятие населенного пункта Нью-Йорк под Донецком. Там мы очень позитивно двигаемся, для улучшения ситуации туда сбрасывают дополнительные силы. И, соответственно, Курская область. Это все-таки территории исторически-признанных регионов России, это для нас история болезненная, туда также перебрасываются необходимые резервы, чтобы купировать попытку прорыва на территорию Российской Федерации и уничтожить противника», — сказал военный эксперт.
Читайте также:
На Украине оценили продвижение ВС РФ в ДНР
ВС РФ раскрыли хитрость ВСУ
ВСУ перебрасывают войска в Курской области для атаки с другой стороны
Анастасия Бондарева