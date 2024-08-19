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Российские войска продвигаются в Донецкой народной республике из-за ошибок боевиков ВСУ, заявил в своем Telegram-канале украинский военный Станислав Бунятов.
Со слов боевика, комбаты ВСУ не передают реальную информацию об обстановке смежным подразделениям для снятия с себя ответственности. Бунятов добавил, что у подразделений нет четкого согласованного плана работы, а их командование не желает выходить за пределы своих ответственных зон.
Бунятов резюмировал, что командиры докладывают о контроле над ситуацией главкому ВСУ Александру Сырскому, а тот передает ложные данные главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
Ранее сообщалось, какую хитрость украинских боевиков раскрыли бойцы ВС РФ.
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Бунятов резюмировал, что командиры докладывают о контроле над ситуацией главкому ВСУ Александру Сырскому, а тот передает ложные данные главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
Ранее сообщалось, какую хитрость украинских боевиков раскрыли бойцы ВС РФ.
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Никита Кротов