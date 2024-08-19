На Украине оценили продвижение ВС РФ в ДНР

Стало известно, как боевики ВСУ прятали американское вооружение, а именно, гаубицу М777. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский артиллерист с позывным «Квант». По его словам, противник поставил в створе миномет, чтобы было непонятно, откуда и какое орудие бьет.