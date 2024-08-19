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На Украине оценили продвижение ВС РФ в ДНР

Боевик ВСУ Бунятов: ВС РФ продвигаются в ДНР из-за ошибок ВСУ
19 августа 2024, 11:51
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Российские войска продвигаются в Донецкой народной республике из-за ошибок боевиков ВСУ, заявил в своем Telegram-канале украинский военный Станислав Бунятов.
Со слов боевика, комбаты ВСУ не передают реальную информацию об обстановке смежным подразделениям для снятия с себя ответственности. Бунятов добавил, что у подразделений нет четкого согласованного плана работы, а их командование не желает выходить за пределы своих ответственных зон.

Бунятов резюмировал, что командиры докладывают о контроле над ситуацией главкому ВСУ Александру Сырскому, а тот передает ложные данные главе киевского режима Владимиру Зеленскому.



Ранее сообщалось, какую хитрость украинских боевиков раскрыли бойцы ВС РФ.

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Морпехи ЧФ взяли в плен под Курском 19 украинских диверсантов
РИА Новости: Морпехи ЧФ взяли в плен под Курском 19 украинских диверсантов
19 августа 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Группу из 19 украинских диверсантов взяли в плен российские морпехи в Курской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на силовиков. Захват противника произошел у населенного пункта Ольговка.
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ под Курском с утра, 6 августа. Украинские радикалы получили отпор со стороны ВС РФ, Росгвардии и пограничников. Ожесточенные бои в регионе продолжаются и сейчас.

Противник перекидывает силы с фронтов. Кроме того, накануне стало известно, что натовская бронемашина Senator была получена Киевом перед нападением на приграничье.

Некоторые украинские военнослужащие переходят на сторону ВС РФ, не желая вести боевые действия против мирных граждан.

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#украина
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#сво
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«История болезненная»: Военэксперт назвал самые горячие точки в зоне СВО
Военэксперт Живов: донецкое направление и курская область — самые горячие точки
19 августа 2024, 12:11

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генеральный штаб ВСУ назвал покровское и торецкое направления самыми горячими точками на линии боевого соприкосновения.
«За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — указано в сообщении ведомства.

Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что для России основными направлениями на данный момент являются донецкое направление и Курская область.
«Протяженность линии фронта составляет более 1900 км, и у нас большие успехи на донецком направлении в силу нескольких мощных прорывов, например, взятие населенного пункта Нью-Йорк под Донецком. Там мы очень позитивно двигаемся, для улучшения ситуации туда сбрасывают дополнительные силы. И, соответственно, Курская область. Это все-таки территории исторически-признанных регионов России, это для нас история болезненная, туда также перебрасываются необходимые резервы, чтобы купировать попытку прорыва на территорию Российской Федерации и уничтожить противника», — сказал военный эксперт.

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Морпехи ЧФ захватили в Курской области группу из 19 украинских диверсантов
19 августа 2024, 12:03

Фото: istockphoto / zim286

Диверсионно-разведывательную группу из 19 украинских военных захватили морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота у населенного пункта Ольговка Курской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Отмечается, что взятые в плен военные принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области, от удара у него обрушилась часть перекрытия. Данное сооружение стало последним, через которое армия России могла осуществлять подвоз боеприпасов на данном участке.

До этого Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области рассказала, что в село заходили иностранные наёмники из Франции и Польши.

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В МИД РФ прокомментировали появление журналистов из США в Судже
Захарова: органы изучают факт присутствия американских журналистов в Судже
19 августа 2024, 12:01

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы изучают факт присутствия журналистов газеты Washington Post в Судже Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне издание The Washington Post писало, что американские журналисты попали на территорию Курской области в сопровождении бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Российская армия отбрасывает группировки ВСУ на прежние позиции.

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Лукашенко заявил об оттягивании Белоруссией 120 тысяч украинских военных

Гладков призвал отправить детей из приграничных районов учиться в другие регионы

ВСУ перебрасывают войска в Курской области для атаки с другой стороны
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#всу
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#вс рф
#курская область
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Лукашенко заявил об оттягивании Белоруссией 120 тысяч украинских военных
Лукашенко: Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч украинских военных
19 августа 2024, 11:34

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика оттягивает на себя 120 тысяч украинских военных, в том числе пограничников и сил территориальной обороны. Об этом сообщает ТАСС.
Лукашенко отметил, что Белоруссия в одностороннем порядке несколько лет назад провела делимитацию и демаркацию границы. По его словам, были введены и размещены военные в определенных точках таким образом, как «это было бы в случае войны».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Гладков призвал отправить детей из приграничных районов учиться в другие регионы
19 августа 2024, 11:09

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил направить детей из приграничных населенных пунктов на очное обучение в другие регионы Российской Федерации. С таким предложением он обратился к министру образования Белгородской области Андрею Милехину во время совещания областного правительства. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, есть смысл в течение учебного года отправлять детей по семестрам, по четвертям, с согласия родителей, на очное обучение в другие регионы России. Губернатор отметил, что необходимость вывоза детей в первую очередь касается приграничных муниципалитетов, которые подвергаются постоянным обстрелам.

По его словам, белгородские власти будут взаимодействовать с главами других регионов для организации приема детей из приграничных районов Белгородской области.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков предложил отнести ситуацию, которая возникла на территории Белгородской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#лидер
#сво
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В США сделали тревожное заявление о ситуации в Курской области
MWM: потери среди элиты ВСУ в Курской области могут сильно сказаться на Украине
19 августа 2024, 10:39

Фото: istockphoto/ValleraTo

Потери среди элиты Вооруженных сил Украины в Курской области могут сильно сказаться на Украине. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
«Очень высокий уровень потерь в элитных подразделениях Украины в Курской области привел аналитиков к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное влияние на боевую мощь страны в целом», — отмечается в материале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили более 3 460 военных, 50 танков, 45 бронетранспортеров.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#президент
#лидер
#сво
#всу
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ВС РФ раскрыли хитрость ВСУ
Артиллерист ВС РФ Квант: боевики ВСУ стали «сдваивать стволы»
19 августа 2024, 10:36

РИА Новости/Евгений Биятов

Стало известно, как боевики ВСУ прятали американское вооружение, а именно, гаубицу М777. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский артиллерист с позывным «Квант». По его словам, противник поставил в створе миномет, чтобы было непонятно, откуда и какое орудие бьет.
«Синхронно стреляли из него и из М777», — пояснил «Квант».

Для определения квадрата, откуда бьет противник, были размещены три наблюдателя в километре, они отмечали направление выстрела, а также время, чтобы примерно представлять расположение украинских боевиков.

«Наш «Зоопарк» (РЛС контрбатарейной борьбы — Прим. ред.) засек оба орудия. Навели туда «Грады», отправили «Орлан» еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже «Мстой» раздолбали. Тут нет какой-то лично заслуги. Все это — результат командной работы», — резюмировал «Квант».

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
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ВСУ перебрасывают войска в Курской области для атаки с другой стороны
19 августа 2024, 10:27

Фото: istockphoto / Olena_Z

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил, что украинские военные на курском направлении пытаются атаковать новый участок. Однако российские силы сохраняют контроль над ситуацией, сообщили в RT.
«На сегодняшний день мы видим, что противник передислоцируется, чтобы попытаться зайти с другой стороны», — подчеркнул Алаудинов.

Он подчеркнул, что российские войска полностью контролируют обстановку и готовы отразить любые действия противника.

ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область 6 августа. Вооружённые силы Российской Федерации успешно отражают атаки противника. В регионе введён режим контртеррористической операции.

По словам Алаудинова, российские военные активно истощают военные ресурсы украинских вооружённых сил. Он также отметил, что военнослужащие противника начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области.

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#военные
#операции
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#всу
#курская область
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