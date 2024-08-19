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Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил, что украинские военные на курском направлении пытаются атаковать новый участок. Однако российские силы сохраняют контроль над ситуацией, сообщили в RT.
«На сегодняшний день мы видим, что противник передислоцируется, чтобы попытаться зайти с другой стороны», — подчеркнул Алаудинов.
Он подчеркнул, что российские войска полностью контролируют обстановку и готовы отразить любые действия противника.
ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область 6 августа. Вооружённые силы Российской Федерации успешно отражают атаки противника. В регионе введён режим контртеррористической операции.
По словам Алаудинова, российские военные активно истощают военные ресурсы украинских вооружённых сил. Он также отметил, что военнослужащие противника начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области.
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Мира Полтева