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Изнасилование несовершеннолетней под Курском и жестокие расправы над мирными жителями: последние новости СВО

Боевики ВСУ дважды пытались изнасиловать несовершеннолетнюю девочку под Курском
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. В нескольких районах разгораются активные боевые действия. Жительница Курской области, с дрожью в голосе, рассказывает о страшных попытках изнасилования своей несовершеннолетней дочери украинскими боевиками.
Командование украинских вооруженных сил отдает приказы своим солдатам, среди которых есть и уголовники, безжалостно расправляться с мирными жителями. Подробнее о последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курское направление

Группировка войск «Север» активно развивает свои позиции восточнее Новоивановки, продвигаясь в прилегающих лесопосадках. Ожесточенные бои продолжаются в районе Русского Поречного, где украинские боевики продолжают вести организованную маневренную оборону. Несмотря на низкий уровень морально-психологического состояния солдат ВСУ, они проводят контратаки с задействованием бронетехники в лесных массивах возле Малой Локни и Черкасского Поречного.



Жительница Курской области рассказала о попытках изнасилования своей дочери украинскими боевиками

Жительница Суджи Наталья Разуменко поделилась ужасающей историей о том, как украинские боевики дважды пытались изнасиловать её 14-летнюю дочь.

По словам Натальи, один из украинских военнослужащих выследил их семью и пришел «в гости» днем выпить кофе. После непринужденной беседы мужчина стал приставать к девочке. По словам жительницы, она вырвалась и выбежала, он следом за ней. Разуменко добавила, что вскоре мужчина ушел. Однако ночью ситуация обострилась.

«Потом в 12 часов ночи стук в одно окно, в другое окно. Мы не открываем. Через забор они перелезли, начали по окнам тарабанить. Потом я уже слышу: "Ну, берегитесь". А у нас окно (выходит) как раз на соседский двор. Мы окно открыли, сетку вытащили. Руки и ноги трясутся, я в панике думаю: "Господи, куда мне ее девать?"», — поделилась женщина.

В панике они с дочкой убежали и скрылись в соседнем дворе, в доме. Вернувшись к себе, семья обнаружила, что их двери были прострелены, а дом сильно поврежден.

ВСУ приказали расстреливать жителей Курской области

Командование украинских вооруженных сил приказало военнослужащим, состоящим из уголовников, не проявлять жалости и расстреливать мирных жителей Курской области, заявил один из таких бойцов, Дмитрий Вербицкий, который попал в плен к российским военнослужащим.

Фото: iStock/Nzpn

Харьковское направление

На Харьковском направлении продолжаются бои в Волчанске и на Липцовском направлении. Линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений.

Часов Яр

В Часов Яре российские войска расширяют зону контроля у Огнеупорного завода, который является основным укрепрайоном противника в городе. Это продвижение создает предпосылки для дальнейших операций по ликвидации сопротивления ВСУ.

Покровское направление

На Покровском направлении, южнее Даченского, сообщается о продвижении российских войск. Бои идут вблизи населенного пункта Украинка, где противник пытается удержать свои позиции.

Кураховское направление

Наступление российских сил на южном фланге Кураховского направления продолжает развиваться. Бои идут в Константинопольском и населенных пунктах Сухие Ялы, где наши штурмовики успешно продвигаются к Зеленовке.

Великоновосёловское направление

На Великоновосёловском направлении российские войска почти завершили охват Макаровки и подходят к Нескучному. Ведутся бои в населенном пункте Новый Комар, где противник пытается организовать контратаку. Одновременно осуществляется охват сел со стороны Ровнополя. Падение обороны противника в южных населенных пунктах Времевского направления становится вопросом времени.

Запорожский фронт

На Запорожском фронте штурмовые подразделения ВС России начали отдельные наступательные действия на Ореховском направлении. После мощной артподготовки штурмовики, используя высокоманевренную технику, сближаются с противником и ведут бои за опорные пункты в лесопосадках, завоевывая вражеские позиции в тяжелых боях. В то же время противник отвечает ударами дронов. Основные силы Армии России пока не введены в бой.

Белгородская область

В Белгородской области, в районе села Борки Валуйского округа, FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся грузовой автомобиль, в результате чего был ранен водитель. В небе над Белгородским районом система ПВО сбила беспилотник. В Шебекино снаряд попал в здание социального объекта, нанеся ему повреждения.

Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли семью его соседа и подожгли дом

Житель Селидово рассказал представителю Народного фронта, что его сосед, выйдя в туалет, оставил в доме свою семью, включая сына, тёщу, невестку и двоих детей. Он услышал выстрелы и испугался подойти. В результате, по его словам, всю семью убили, а дом подожгли.

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«По иронии судьбы»: на Западе оценили работу Путина по Украине
Журналист из Ирландии Чей Боуз: Путин заботится об украинцах больше Зеленского
17 декабря 2024, 12:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин думает о гражданах Украины больше, чем Владимир Зеленский, считает журналист из Ирландии Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальных сетях.
«По иронии судьбы, Владимир Путин больше заботится о простых украинцах, чем Зеленский», — гласит публикация журналиста.
Перед этим Путин в рамках заседания коллегии МО РФ осудил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Российский лидер заявил, что это отправка «пацанов на убой».

Путин резюмировал, что такое решение станет преступным, поскольку ситуация на поле боя не изменится.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации республики.

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#мир
#россия
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#сво
#конфликт
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#владимир путин
#владимир зеленский
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В Госдуме высказались о гибели генерала ВС РФ Кириллова
Депутат Госдумы Швыткин: гибель генерала ВС РФ Кириллова — это теракт
17 декабря 2024, 12:08

Фото: istockphoto/ANGHI

Гибель генерал-лейтенанта ВС России Игоря Кириллова при взрыве в Москве является терактом, заявил «Ленте.ру» зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин. Депутат соболезнует родным и близким погибшего офицера.
«Нужно отметить, что предстоит еще выяснить все обстоятельства произошедшего, но, на мой взгляд, очевидно, что это теракт…» — прокомментировал Швыткин.

У парламентария вызвал вопрос тот факт, что Кириллов был без госохраны с учетом его статуса и профессиональной деятельности.

Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ с 2021 года. Имеет звание Героя Труда. О его гибели вместе с помощником сообщили рано утром во вторник, 17 декабря.

По информации Shot, преступник поставил электросамокат, к которому было примотано взрывное устройство. Вероятно, при активации взрывчатки подрывник или его подельник могли быть в зоне видимости происходящего.

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#вс рф
#армия
#армия россии
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В Генштабе ВСУ сделали заявление о действиях ВС РФ в Курской области
Генштаб ВСУ: ВС РФ штурмовали 68 украинских позиций в Курской области
17 декабря 2024, 11:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российская армия штурмовала 68 украинских позиций на курском направлении, заявили в Генштабе ВСУ. Уточняется, что штурмы проведены за минувшие сутки. Кроме того, по позициям украинских войск нанесены множественные удары.
Также в ВСУ заявили о 341 обстреле со стороны ВС РФ. Другие подробности не приводятся.

Перед этим украинское издание «Страна» со ссылкой на аналитиков центра Deep State сообщало, что российские войска взяли под контроль Анновку в Донбассе. Официального подтверждения от Минобороны РФ на момент написания материала не поступало.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область.

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#новости
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Подполье сообщило о ликвидации операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области
Подпольщик Лебедев: две группы дроноводов ВСУ уничтожены в Запорожской области
17 декабря 2024, 11:31

Фото: istockphoto/Diy13

Две группы украинских операторов БПЛА ликвидированы в Запорожской области, проинформировал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев. Он уточнил, что удары произошли на подконтрольной ВСУ части региона в населенном пункте Чаривное.
«Серьезную серию ударов получило маленькое село Чаривное. Прилетало РСЗО, были артиллерийские обстрелы, били БПЛА... там расположились бандеровцы... В Чаривном располагались три группы дроноводов. Как минимум две из них перестали существовать», — пояснил координатор сопротивления.
Кроме того, по словам Лебедева, в Чаривном имелись теплицы для выращивания марихуаны большими партиями, поэтому населенный пункт пользовался дурной славой.

Перед этим на Украине сделали важное заявление о Донбассе.

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#украина
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#запорожская область
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На Украине заявили о контроле Анновки бойцами ВС РФ в ДНР
«Страна»: бойцы ВС РФ контролируют Анновку в ДНР
17 декабря 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска контролируют Анновку к югу от Курахово Донецкой народной республики, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на информацию аналитиков Deep State.
«Западнее россияне, как видно по карте Deep State, ещё ближе подошли к трассе на Курахово с запада. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь», — говорится в материале.
На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.

Отмечено, что выход российской армии к трассе неподалеку от Константинополя, будет означать, что боевиков ВСУ возьмут в кольцо у Курахово.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет своих целей.

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#мир
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#новости
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В Раде заявили про неожиданный сигнал Запада
Нардеп ВРУ Дмитрук: решения Запада по Украине — сигнал о скором перемирии
17 декабря 2024, 10:45

Фото: istockphoto/olegda88

Решения Запада по Украине сигнализируют о скором мирном договоре, считает нардеп украинского парламента в Telegram-канале Артем Дмитрук. Он уточнил, что Будапешт заблокировал многомиллиардную помощь Киеву из «Фонда мира» на вооружения для ВСУ. Отказалась помогать и еще одна страна.
«Канцлер Германии Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности, поэтому не передает Taurus и не будет отправлять туда своих военных», — гласит публикация Дмитрука.
Таким образом, по мнению Дмитрука, все происходящее — плохая новость для тех, кто любит деньги на крови. Также нардеп резюмировал, что скинуть помощь Киеву на Евросоюз не удастся.

Перед этим Олаф Шольц заявил об отказе в поставках для Киева.

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#оружие
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В Совфеде ответили на предложение Трампа разместить европейские войска на Украине
Сенатор Косачев: Трамп хочет жестко продвигать размещение войск ЕС на Украине
17 декабря 2024, 10:28

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Избранный президент США Дональд Трамп будет жестко продвигать линию размещения военного контингента ЕС на территории Украины. Об этом сообщил сенатор Константин Косачев, передает РИА Новости.
Так Косачев прокомментировал предложение республиканского политика отправить европейских солдат на территорию Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Согласно словам сенатора, по данному вопросу внутри Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО) сложатся различные точки зрения. Те страны Европы, которые настроены против РФ, могут поддержать соответствующее предложение в ущерб своим интересам.

Вопрос размещения европейского контингента на Украине будет отдан «на откуп» странам Евросоюза, подчеркнул Косачев.

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«По зубам»: На Западе заявили об ударе Трампа по Зеленскому
Журналист Чей Боуз: Трамп ударил по Зеленскому, не пригласив его на инаугурацию
17 декабря 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Waldemarus

Удар по Владимиру Зеленскому нанес новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп, не пригласив украинского политика на инаугурацию, считает журналист из Ирландии Чей Боуз в социальных сетях.
«Это самый сильный удар по зубам, какой только может получить <...> Зеленский», — отмечается в публикации.
Перед этим республиканец заявил, что он не приглашал главу киевского режима на церемонию вступления в должность, которая состоится 20 января 2025 года. Однако Трамп добавил, что Зеленский может приехать в Вашингтон по собственному желанию.

Перед этим в России рассказали о хамской манере Владимира Зеленского. Об этом высказался постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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«Обмародерили»: жительница Суджи рассказала, как боевики ВСУ вывозили ценности
Жительница Суджи Разуменко: боевики ВСУ вывозили золото, технику и мебель
17 декабря 2024, 10:13

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ вывезли из курской Суджи ценности, мебель и технику, рассказала горожанка Наталья Разуменко послу по особым поручениям российского МИДа Родиону Мирошнику. Показания есть в распоряжении РИА Новости.
«Они (ВСУ) обмародерили всю Суджу. Одна группа заезжала — забирали машины, золото, деньги, всё, что оставалось дома, телефоны, планшеты. Другая группа заезжала, еще что-то брала — телевизоры, технику, в гараже что было... Потом в конце начали брать мебель. Грузили в микроавтобусы и вывозили на Украину», — пояснила женщина.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от сотрудников Росгвардии, пограничников и бойцов ВС РФ. Бои в российском регионе идут до сих пор.

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#мир
#россия
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#украина
#война
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