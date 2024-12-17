Фото: iStock/aapsky
Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. В нескольких районах разгораются активные боевые действия. Жительница Курской области, с дрожью в голосе, рассказывает о страшных попытках изнасилования своей несовершеннолетней дочери украинскими боевиками.
Командование украинских вооруженных сил отдает приказы своим солдатам, среди которых есть и уголовники, безжалостно расправляться с мирными жителями. Подробнее о последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
По словам Натальи, один из украинских военнослужащих выследил их семью и пришел «в гости» днем выпить кофе. После непринужденной беседы мужчина стал приставать к девочке. По словам жительницы, она вырвалась и выбежала, он следом за ней. Разуменко добавила, что вскоре мужчина ушел. Однако ночью ситуация обострилась.
В панике они с дочкой убежали и скрылись в соседнем дворе, в доме. Вернувшись к себе, семья обнаружила, что их двери были прострелены, а дом сильно поврежден.
Читайте также:
На Украине Владимиру Зеленскому вынесли приговор
Утрата квартала в Курахово, наемники из Польши и крушение переправы: последние новости СВО
Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью
Курское направлениеГруппировка войск «Север» активно развивает свои позиции восточнее Новоивановки, продвигаясь в прилегающих лесопосадках. Ожесточенные бои продолжаются в районе Русского Поречного, где украинские боевики продолжают вести организованную маневренную оборону. Несмотря на низкий уровень морально-психологического состояния солдат ВСУ, они проводят контратаки с задействованием бронетехники в лесных массивах возле Малой Локни и Черкасского Поречного.
Жительница Курской области рассказала о попытках изнасилования своей дочери украинскими боевикамиЖительница Суджи Наталья Разуменко поделилась ужасающей историей о том, как украинские боевики дважды пытались изнасиловать её 14-летнюю дочь.
По словам Натальи, один из украинских военнослужащих выследил их семью и пришел «в гости» днем выпить кофе. После непринужденной беседы мужчина стал приставать к девочке. По словам жительницы, она вырвалась и выбежала, он следом за ней. Разуменко добавила, что вскоре мужчина ушел. Однако ночью ситуация обострилась.
«Потом в 12 часов ночи стук в одно окно, в другое окно. Мы не открываем. Через забор они перелезли, начали по окнам тарабанить. Потом я уже слышу: "Ну, берегитесь". А у нас окно (выходит) как раз на соседский двор. Мы окно открыли, сетку вытащили. Руки и ноги трясутся, я в панике думаю: "Господи, куда мне ее девать?"», — поделилась женщина.
В панике они с дочкой убежали и скрылись в соседнем дворе, в доме. Вернувшись к себе, семья обнаружила, что их двери были прострелены, а дом сильно поврежден.
ВСУ приказали расстреливать жителей Курской областиКомандование украинских вооруженных сил приказало военнослужащим, состоящим из уголовников, не проявлять жалости и расстреливать мирных жителей Курской области, заявил один из таких бойцов, Дмитрий Вербицкий, который попал в плен к российским военнослужащим.
Фото: iStock/Nzpn
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении продолжаются бои в Волчанске и на Липцовском направлении. Линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений.
Часов ЯрВ Часов Яре российские войска расширяют зону контроля у Огнеупорного завода, который является основным укрепрайоном противника в городе. Это продвижение создает предпосылки для дальнейших операций по ликвидации сопротивления ВСУ.
Покровское направлениеНа Покровском направлении, южнее Даченского, сообщается о продвижении российских войск. Бои идут вблизи населенного пункта Украинка, где противник пытается удержать свои позиции.
Кураховское направлениеНаступление российских сил на южном фланге Кураховского направления продолжает развиваться. Бои идут в Константинопольском и населенных пунктах Сухие Ялы, где наши штурмовики успешно продвигаются к Зеленовке.
Великоновосёловское направлениеНа Великоновосёловском направлении российские войска почти завершили охват Макаровки и подходят к Нескучному. Ведутся бои в населенном пункте Новый Комар, где противник пытается организовать контратаку. Одновременно осуществляется охват сел со стороны Ровнополя. Падение обороны противника в южных населенных пунктах Времевского направления становится вопросом времени.
Запорожский фронтНа Запорожском фронте штурмовые подразделения ВС России начали отдельные наступательные действия на Ореховском направлении. После мощной артподготовки штурмовики, используя высокоманевренную технику, сближаются с противником и ведут бои за опорные пункты в лесопосадках, завоевывая вражеские позиции в тяжелых боях. В то же время противник отвечает ударами дронов. Основные силы Армии России пока не введены в бой.
Белгородская областьВ Белгородской области, в районе села Борки Валуйского округа, FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся грузовой автомобиль, в результате чего был ранен водитель. В небе над Белгородским районом система ПВО сбила беспилотник. В Шебекино снаряд попал в здание социального объекта, нанеся ему повреждения.
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли семью его соседа и подожгли домЖитель Селидово рассказал представителю Народного фронта, что его сосед, выйдя в туалет, оставил в доме свою семью, включая сына, тёщу, невестку и двоих детей. Он услышал выстрелы и испугался подойти. В результате, по его словам, всю семью убили, а дом подожгли.
Читайте также:
На Украине Владимиру Зеленскому вынесли приговор
Утрата квартала в Курахово, наемники из Польши и крушение переправы: последние новости СВО
Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью
Дарья Осипова