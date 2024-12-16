Утрата квартала в Курахово, наемники из Польши и крушение переправы: последние новости СВО

Ситуация на фронте остаётся напряжённой, с активными боевыми действиями в нескольких районах. Уничтожение украинских беспилотников над Брянской областью свидетельствует о продолжающихся попытках киевского режима атаковать объекты на территории России. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».