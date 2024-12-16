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Ситуация на фронте остаётся напряжённой, с активными боевыми действиями в нескольких районах. Уничтожение украинских беспилотников над Брянской областью свидетельствует о продолжающихся попытках киевского режима атаковать объекты на территории России. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Утром с 7:00 до 7:30 по московскому времени были предотвращены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории России. Дежурные силы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали три украинских беспилотника над Брянской областью.
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Курская областьВ Курской области группировка войск «Север» сообщает об ожесточённых боях в Суджанском районе, где российские подразделения активно продвигаются в направлении Гуево. Ситуация на фронте здесь остаётся динамичной, наши силы продолжают укреплять свои позиции.
Мины и обломки дронов представляют опасность для курянОперативная ситуация в Глушковском районе Курской области продолжает оставаться напряженной. Для мирных жителей дополнительную угрозу представляют мины, обломки дронов и осколки других взрывоопасных предметов, сообщил в своем Telegram-канале глава района Павел Золотарёв.
Мины и обломки дронов представляют опасность для курян из Глушковского района
Купянское направлениеСевернее Купянска российские войска продолжают формирование плацдармов на правом берегу реки Оскол. Появились сообщения о создании новой точки высадки ВС России в районе населённого пункта Масютовка.
ТорецкВ Торецке (Дзержинске) российские войска продвинулись в микрорайон Химколонка. Противник, отступая, подрывает оставленные строения, что свидетельствует о тяжёлых боях.
Покровское направлениеНа Покровском направлении продолжаются бои у населённого пункта Шевченко, расположенного к югу от города. Сообщается о введении резервов противника для удержания Покровска, что указывает на серьёзность ситуации для украинских войск.
КураховоВ Курахово враг признаёт полную утрату квартала многоэтажных домов. Большая часть города находится под контролем российских войск. Бои продолжаются у Константинопольского, где идёт зачистка Успеновского кармана, а также взята Анновка. Несмотря на очевидное окружение, ВСУ так и не получили приказ на отход от командования.
Боец армии РФ рассказал о числе наемников в КураховоРоссийский военный с позывным «Парыга» сообщил, что на Кураховском направлении наемники встречаются чаще, чем бойцы ВСУ. Основной контингент наемников составляют польские бойцы, которые имеют отличительную форму и польские документы. «Парыга» отметил, что наемники лучше подготовлены. По его словам, в отличие от ВСУ, которые часто сдаются в плен, иностранные военные стараются сопротивляться.
Боец армии РФ рассказал о числе наемников в Курахово
Времевское направлениеНа Времевском направлении возобновились бои за населённый пункт Новый Комар, расположенный на севере каскада данных сёл. Уничтожение переправы ВСУ через водную преграду у Новоочеретоватого, по которой враг перебрасывал подкрепления, создаёт дополнительные трудности для украинских сил и может существенно повлиять на их возможности по маневрированию.
ВС РФ взяли под контроль село ШевченкоГлава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении села Шевченко в районе Красноармейска и о положительных изменениях на этом направлении. Ранее он отмечал, что контроль над Шевченко предоставит российским войскам возможность продвигаться к Красноармейску (Покровску) и расширит их оперативные возможности.
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Дарья Осипова