Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью

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Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью около 7:00 по московскому времени. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — отмечается в сообщении.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В Латвии рассказали, на какой период времени у Вооруженных сил Украины хватит оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова