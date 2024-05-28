Известен возможный регион применения химического оружия ВСУ

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Боевики ВСУ могут применить химическое оружие в Харьковской области. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» сделал военный эксперт Олег Глазунов.
«Нельзя исключать, что ВСУ могут применить химоружие, так как они отступают по всей линии фронта, и поэтому у них не хватает ни военной техники, ни танков, ни самолетов. Единственный вариант, чтобы остановить наше наступление, — это применить химическое оружие, использование которого запрещено ООН», – сказал Глазунов.
До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что украинские неонацисты хотят крупномасштабно использовать токсические вещества в зоне спецоперации. Такие данные, по словам Кириллова, подтверждаются запросами Украины на поставку противогазов, антидотов и прочих средств индивидуальной защиты в чрезмерном объеме.
Также Кириллов обвинил Незалежную в применении химического оружия. По словам военного, киевский режим использовал химоружие в районе Артемовска, Донецка и других населенных пунктов.
Кириллов подчеркнул, что химоружием пользовались с согласия западных стран и его применение «стало системным».
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Никита Кротов