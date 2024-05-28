«Предвестник новой эры»: названо российское оружие, меняющее ход СВО

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Российские планирующие авиабомбы стали серьёзной угрозой для украинских войск и меняют ход конфликта. Об этом сообщает издание NRK.
Отмечается, что за довольно короткий срок планирующие бомбы стали важнейшим видом российского оружия на поле боя.
В статье указано, что авиабомбы ВС РФ обладают огромной разрушительной силой, в результате чего наносят серьёзный ущерб боевикам ВСУ, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации.
Авторы материала привели слова неназванного обозревателя, который прозвал российские бомбы предвестниками «новой эры» конфликта на Украине.
Днём ранее о мощи российских авиабомб заявил и президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Испании. Он признал, что они наносят серьёзный удар по украинским войскам.
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В статье указано, что авиабомбы ВС РФ обладают огромной разрушительной силой, в результате чего наносят серьёзный ущерб боевикам ВСУ, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации.
Авторы материала привели слова неназванного обозревателя, который прозвал российские бомбы предвестниками «новой эры» конфликта на Украине.
Днём ранее о мощи российских авиабомб заявил и президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Испании. Он признал, что они наносят серьёзный удар по украинским войскам.
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Анастасия Чинкова