«Известия»: Бойцы группировки «Центр» показали кадры из брошенной ВСУ Авдеевки

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Военнослужащие штурмового подразделения российской группировки войск «Центр» показали кадры из освобожденного города Авдеевка. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» Станислав Григорьев.
Недалеко от авдеевского вокзала в доме с толстыми стенами располагался опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ), в котором российские военные обнаружили запасы импортных лекарств, натовских патронов и склад произведенных в США и Чехии боеприпасов к 120-миллиметровым минометам.
«Противник здесь держал оборону до конца, и уходил за железную дорогу, в том направлении отступал. Также наши товарищи вели штурм по правому флангу», — рассказал один из бойцов ВС РФ.
Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.
На сегодняшний день подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы. Также российским военным удалось к понедельнику полностью освободить от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке.
Кроме того, при зачистке Авдеевки российские военные обнаружили тела военных с американскими и польскими шевронами на форме. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
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