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При зачистке Авдеевки российские военные обнаружили тела военных с американскими и польскими шевронами на форме. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», - передает ТАСС слова Климаковского.
Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.
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