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При зачистке Авдеевки обнаружены тела польских и американских наёмников

В Авдеевке обнаружили тела военных с американскими и польскими шевронами
19 февраля 2024, 12:40
Фото6 iStock/Im Yeongsik

Фото6 iStock/Im Yeongsik

При зачистке Авдеевки российские военные обнаружили тела военных с американскими и польскими шевронами на форме. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», - передает ТАСС слова Климаковского.

Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.


На сегодняшний день подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы. Также российским военным удалось к понедельнику полностью освободить от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке.

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#сергей шойгу
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#всу
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«ВС РФ наступают на пяти направлениях»: где армия России проводит основные атаки
NYT: После взятия Авдеевки у ВС РФ освобождаются силы для наступления на Угледар
19 февраля 2024, 09:39

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Сейчас для ВСУ складывается самая опасная ситуация с начала российской спецоперации, ВС РФ наступают сразу на пяти направлениях, а после установления контроля над Авдеевкой у российской армии освобождаются силы для проведения операции по захвату Угледара. Об этом пишет этом газета New York Times со ссылкой на украинских военных.
«Солдаты, сражающиеся в районе Угледара, заявили, что падение Авдеевки, расположенной в 55 милях к северо-востоку, скорее всего, высвободит российские войска для активизации атак с севера», - говорится в материале.

Автор напомнил, что выход к Угледару обеспечил захват Марьинки, а также успешное продвижение в Новомихайловке.

Кроме того, считается, что ВС РФ могут начать наступление в районе Работино. Также российские военные усиленно атакуют Часов Яр. Армия России накопила до 40 000 военных в районе Мариуполя и около 110 000 в районе Купянска и Лимана.

Всего издание выделяет пять основных направлений, где активно атакует армия России: Кременное, Авдеевское, Артемовское, Марьинское и Работинское в Запорожской области.

При этом уточняется, что украинской армии не хватает боеприпасов в отсутствии военной помощи от США, примерно на 1000 км линии боевого соприкосновения.

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#сша
#военные
#армия
#солдаты
#армия россии
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Российская разведка перехватила разговор бойца ВСУ о катастрофических потерях
19 февраля 2024, 09:14

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Российская разведка перехватила телефонный звонок украинского военного, который позвонил домой. В разговоре он пожаловался на огромные потери среди ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья».
По его словам, в районе Работино в Запорожской области ВСУ теряют по 15-20 военных ежедневно. При этом данная цифра указывается без учета раненых.

«Мы заканчиваемся», - сказал военный ВСУ.

В ответ ему сказали, что подобная обстановка происходит на всех направлениях линии боевого соприкосновения.

Ранее попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц заявил, что командир одного батальона ВСУ потерял 70% военных своего подразделения всего за две недели. При этом российские войска продолжают продвижение в сторону Купянска, западнее ЛНР, а ВСУ несут там огромные потери.

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#всу
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#солдаты
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Второй украинский беспилотник уничтожен в Брянской области
19 февраля 2024, 08:43

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила уже второй беспилотник за утро 19 февраля. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над Брянской областью был сбит вражеский реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При первой атаке на регион также никто не пострадал.

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#минобороны рф
#бпла
#аппарат
#регион
#telegram
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Отражена атака украинского беспилотника на Брянскую область
Минобороны: В Брянской области сбит беспилотник ВСУ
19 февраля 2024, 08:34

Фото: iStock/Stanchev

В небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что украинский беспилотник был сбит в Брянской области.

Ранее о сбитом в регионе вражеском реактивно дроне также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Согласно его уточнениям, при украинской атаке никто не пострадал. Также нет разрушений на земле. Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за качественную работу.

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#беспилотник
#бпла
#губернатор
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Реактивный беспилотник попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: в Брянской области ПВО сбила реактивный беспилотник
19 февраля 2024, 08:21

Фото: iStock/aapsky

В небе над Брянской областью российская система противовоздушной обороны сбила украинский реактивный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за качественную работу.

Накануне украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Воронежем. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки не было.

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#бпла
#аппарат
#рф
#пво
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Освобождение Авдеевки и продвижение в Работино: последние новости СВО
Главное об СВО за сутки
19 февраля 2024, 08:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские войска продвинулись на 1 км в направлении Работино и установили контроль над коксохимическим заводом в Авдеевке. Какую технику ВСУ удалось уничтожить на Донецком направлении, и где противник усиливает оборону, читайте в материале «Радио 1».

Авдеевское направление


ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке — на здание предприятия водружены российские флаги, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Под полный контроль завод взяла группировка войск «Центр».

Российские войска применили для атаки укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении артиллерию и авиацию, зафиксировано продвижение в районе населенного пункта Ласточкино, пишет в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

«Также наши войска после взятия Авдеевки, успешно зашли в н.п. Ласточкино. Ведутся бои», - Лисицын.

Запорожское направление


ВС РФ атакуют Новопокровку и Вербовое, на северо-западе последнего населенного пункта заняты три лесопосадки. В направлении Работино российские бойцы продвинулись на один километр.

Одновременно ВС РФ наносят удары по позициям в Каменском и Щербаках, где ВСУ сконцентрировали личный состав и станции контрбатарейной борьбы. В районе Пятихаток и Щербаков противник активно минирует местность.

Ситуацию на Запорожском направлении прокомментировал военный блогер Алексей Живов.

«Запорожское направление вошло в активную фазу. Пока ничего говорить не буду лишнего, чтобы не спугнуть Артемиду. Одно могу сказать точно: на Запорожье собраны самые боеспособные дивизии, опытные воины и самые вменяемые старшие офицеры. Бог в помощь, парни! Скоро прибуду с помощью», – Живов.

Купянское направление


ВС РФ атаковали две механические бригады ВСУ: поражение нанесено 14-му и 66-му подразделению. В контрбатарейной борьбе поражены различные артиллерийские установки. Потери ВСУ составили более 30 человек. Кроме того, уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и танк.

Об укреплении фортификационный сооружений ВСУ на этом участке фронта сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале.

«Украинские военнослужащие заняты созданием оборонительных рубежей по хребту от Очеретино до Уманского, земляные работы также ведутся в направлении на Карловку», - Коц.

Донецкое направление


Российские войска поразили зенитный ракетный комплекс ВСУ «Стрела – 10» на Донецком направлении. В результате атаки российским бойцам также удалось продвинуться в районе населенного пункта Урожайное.
Потери противника составили два танка, две БМП и три автомобиля.

ВСУ работают артиллерией по местам дислокации российских войск в Марьинке и Донецке.

Херсонское направление


В районе Крынок на Херсонском направлении ВСУ произвели частичную ротацию личного состава и перебросили несколько отделений десанта на плацдарм на левобережье.

ВС РФ выбивают противника с берега Днепра артиллерией и дронами.

Потери противника составили два танка, две БМП и три автомобиля.

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#контроль
#всу
#вс рф
#танк
#запорожье
#сводкасво
#украина
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ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке от ВСУ
Минобороны: ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке от ВСУ
19 февраля 2024, 07:50

Фото: iStock/macky_ch

Российским военным удалось к понедельнику полностью освободить от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом подразделения ВСУ пытаются осуществить беспорядочное отступление. Тем временам бойцы российской группировки войск «Центр» продолжают бить артиллерией и авиацией по укрепрайонам противника, нанося огневое поражение.

Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. В настоящее время подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы.

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#сергей шойгу
#завод
#контроль
#министр
#днр
#всу
#вс рф
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Российские военные продолжают зачистку жилых кварталов в Авдеевке
19 февраля 2024, 07:12

Фото: iStock/zim286

Подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению, рейды в освобожденном городе проводят бойцы отряда специального назначения «Викинг». Они проверяют дворы и жилые помещения. Также спускаются в подвалы, где могут прятаться мирные жители, которых необходимо временно вывезти из Авдеевки, пока украинские военные продолжают обстреливать жилые кварталы.

Военный из подразделения «Викинг» также отметил, что в городе могут по-прежнему оставаться разрозненные группы ВСУ. Украинцы могут прятаться в зданиях и попытаться оказать сопротивление. Именно для этого проверяются все дворы, жилые дома и другие постройки.

Напомним, 17 февраля Авдеевка перешла под контроль российских сил, а ВСУ в спешке бежали из города, бросая вооружение и военную технику.

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#дворы
#жители
#дома
#рейды
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Минобороны России показало новые кадры отхода подразделений ВСУ из Авдеевки
19 февраля 2024, 06:51

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Министерство обороны России опубликовало новые кадры брошенной военной техники в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет 19 февраля РИА Новости.




По объектам противника, включая брошенную бронетехнику, наносится огневое поражение, отметили в ведомстве.

Сейчас военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке. Командир инженерного взвода с позывным Усман рассказал, что в основном саперы находят «мины старого советского производства», но «присутствует и натовское вооружение».

Ранее сообщалось, что российские военные из спецподразделения «Викинг» нашли трофейное западное оружие в расположении одного из украинских подразделений в занятой войсками ВС РФ Авдеевке. В частности, были
обнаружены снаряды для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Предположительно, речь идет о польском или болгарском оружии.

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