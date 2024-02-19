При зачистке Авдеевки обнаружены тела польских и американских наёмников

Сейчас для ВСУ складывается самая опасная ситуация с начала российской спецоперации, ВС РФ наступают сразу на пяти направлениях, а после установления контроля над Авдеевкой у российской армии освобождаются силы для проведения операции по захвату Угледара. Об этом пишет этом газета New York Times со ссылкой на украинских военных.