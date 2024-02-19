Минобороны России показало новые кадры отхода подразделений ВСУ из Авдеевки

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Министерство обороны России опубликовало новые кадры брошенной военной техники в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет 19 февраля РИА Новости.
По объектам противника, включая брошенную бронетехнику, наносится огневое поражение, отметили в ведомстве.
Сейчас военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке. Командир инженерного взвода с позывным Усман рассказал, что в основном саперы находят «мины старого советского производства», но «присутствует и натовское вооружение».
обнаружены снаряды для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Предположительно, речь идет о польском или болгарском оружии.
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