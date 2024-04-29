JT: ВСУ приостановили строительство оборонных сооружения в районе Авдеевки

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Солдатам украинской армии приказали перестать строить оборонные сооружения в районе Авдеевки. Об этом информирует Japan Times со ссылкой на военных ВСУ.
Один из боевиков украинской армии заявил, что ситуация изменилась. По его словам, солдатам ВСУ дали команду не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать других приказов.
Он также отметил, что ВС РФ продолжает атаковать и продвигаться вперед. Согласно информации издания, армия Украины испытывает острую нехватку личного состава.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на линии боевого соприкосновения, которая, по его мнению, динамично меняется. Сырский также признал «определенные тактические успехи» российской армии.
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Он также отметил, что ВС РФ продолжает атаковать и продвигаться вперед. Согласно информации издания, армия Украины испытывает острую нехватку личного состава.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на линии боевого соприкосновения, которая, по его мнению, динамично меняется. Сырский также признал «определенные тактические успехи» российской армии.
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Екатерина Коршунова