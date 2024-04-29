Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой

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Танковые подразделения из Приморья поражают опорные пункты украинской армии на Южнодонецком направлении, применяя тактику кочующих огневых средств. Об этом сообщили в Минобороны России.
Командир танка Т-80БВМ с позывным Сокол рассказал, что в зависимости от поставленных задач две боевые машины могут атаковать по одной цели, а бывает, что по двум целям сразу. По данным военного ведомства, стрельба по укреплениям ВСУ ведется прямой наводкой с расстояния до километра.
Отмечается, что танк Т-80БВМ является одной из основных ударных машин восточной группировки. В Минобороны РФ добавили, что на счету танкистов из Приморья уже сотни успешно пораженных целей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отмечается, что танк Т-80БВМ является одной из основных ударных машин восточной группировки. В Минобороны РФ добавили, что на счету танкистов из Приморья уже сотни успешно пораженных целей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова