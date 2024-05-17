К Герою России Ивану Жарскому приставили «охрану» из-за возросшей популярности

Фото: Минобороны РФ
Герою России Ивану Жарскому с Поклонной горы предоставили «охрану», сообщает Mash.
Всего за сутки он стал настолько популярным в сети, что поток фанатов не прекращается. Каждый посетитель выставки подбитой техники стремится пожать ему руку, обнять, сфотографироваться и поблагодарить за его подвиги в зоне СВО.
Ранее Life.ru рассказал о Жарском, самом скромном бойце СВО, который уничтожил десяток украинских БМП и танков. На его счету подбитые немецкий танк Leopard, БМП Bradley производства США и множество других трофеев. Однако, улыбаясь, он приписывает получение наград своей работе в штабе. В шутку говорит, что «никого не подбивал», а просто «печатал бумажки на компьютере», после чего его «перевели в столовую».
Читайте также:
Пошутивший о службе писарем Герой России Жарский подбил танк Leopard
Минобороны сообщило о доставке на выставку на Поклонной горе танка М1 Abrams
На Поклонной горе мужчина пытался потушить Вечный огонь
Артем Кузьмин